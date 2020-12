Signature à Rabat d’une convention pour promouvoir la recherche en matière de production de l’habitat

Une convention a été signée, récemment à Rabat, afin de développer et de promouvoir la recherche scientifique dans les secteurs de la production de l'habitat et de l’aménagement urbain.

Cette convention qui s'inscrit dans le cadre de la première édition de l’appel à projets OMRANINNOV, a été signée par MM. Mohammed Rhachi, président de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), Jamila El Alami, directrice du Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST), Badre Kanouni, président du Holding Al-Omrane et Abdeljebbar Diouri, responsable de projet de recherche à la Faculté des sciences de Rabat.



Selon un communiqué de l'UM5, l'accord vise à définir les modalités du financement alloué par le Holding Al Omrane et versé par le CNRST ainsi que les modalités d’évaluation, de suivi et de réalisation du projet de recherche intitulé "Valorisation de la gangue de charbon dans la fabrication de nanomatériaux hybrides à caractère liant, innovants, écologiques et durables. Premier produit : Brique de Jerada" dont le responsable est le professeur Diouri Abdeljebbar.



Le projet de recherche, précise-t-on, sera réalisé de manière collective et en totale concertation entre les structures de recherche et les personnes impliquées dans ce projet de recherche.

