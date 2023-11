Tanger: lancement des travaux de la 1ère édition du Hackathon "Open Data de développement de solutions innovantes"

Les travaux du premier Hackathon Open Data se sont ouverts, mardi à Tanger, sous le thème "le développement de solutions innovantes à impact social en utilisant les données ouvertes".

Initié par l’Agence de développement du digital (ADD) et l’Agence belge de développement (ENABEL), sous la présidence du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, ce Hackathon, qui se déroule sur deux jours, constitue l’occasion pour des startups et des académiciens de cocréer et de travailler en utilisant les données ouvertes.

Cet évènement, soutenu par le projet Digital for Development (D4D) Hub Union africaine-Union européenne, s’inscrit dans une optique de partage et d’utilisation des données ouvertes, en vue de créer des services, de développer des produits et de concevoir des solutions à impact économique, social et culturel.

S’exprimant à cette occasion, la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué que cet événement, qui fédère aujourd’hui différents acteurs, startups, chercheurs universitaires, porteurs de projets, et producteurs de données publiques, est une illustration de l’écosystème dynamique de données ouvertes que le Royaume est en train de bâtir, dans le cadre de la belle dynamique que connait le Maroc dans le secteur digital.

La ministre a souligné que les avantages des données ouvertes sont multiples et leur potentiel est important, que ce soit en encourageant l’innovation à travers un accès plus facile à l’information et aux contenus pour créer de nouveaux services, applications et solutions qui bénéficient à la société, ou en améliorant l’efficacité des services publics, grâce à l’échange de données entre administrations, notant que "promouvoir les données ouvertes, c’est améliorer la collaboration, la participation et l’innovation sociale".

Elle a relevé que le Maroc a entrepris plusieurs actions et initiatives d’ordre institutionnel, juridique, technique, de formation et de sensibilisation, en vue de participer pleinement au développement digital.

De son côté, le directeur général de l’ADD, Mohammed Drissi Melyani, a fait savoir que ce Hackathon est une occasion pour les acteurs de l’écosystème digital, à l’instar des start-ups, des établissements universitaires, des incubateurs, des organisations de la société civile et les administrations publiques, de "libérer le potentiel des données ouvertes, et de réfléchir ensemble sur des idées créatives et innovantes, en vue de maximiser l’impact de la réutilisation et l’exploitation des données disponibles".

Cet évènement s’inscrit dans le cadre des efforts du Royaume visant à déployer toutes les composantes des écosystèmes publics et privés pour accompagner la dynamique de développement à l’échelle internationale en termes de transformation digitale et de recherche et développement en matière de données ouvertes, a-t-il noté, ajoutant que ce Hackathon constitue un levier important pour dynamiser et compléter les efforts de l’administration au service de la transformation digitale.

Pour sa part, la première Conseillère de la délégation de l’Union européenne au Maroc, Katarina Stohrova, a affirmé que les Open Data sont essentielles en matière d’accès des citoyens à l’information, et ont le pouvoir de transformer les interactions entre les gouvernements, les entreprises et la société, d’inciter le développement de nouvelles applications, de promouvoir la résolution de problèmes importants, d’éviter l’incertitude et de créer des valeurs sociales et économiques.

"Les Open Data peuvent également contribuer à résoudre les plus grands défis environnementaux et à sauver des vies", a-t-elle insisté.

Quant au directeur général du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA), Jalal Benhayoun, il a relevé que ce Hackathon ambitionne d’encourager la créativité autour de l’utilisation des données ouvertes, à travers la mise en place de nouveaux contenus informationnels, ainsi que l’amélioration des solutions existantes et la qualité des données publiées par les différents organismes publics.

Il s’agit également d’une occasion privilégiée pour stimuler davantage l’innovation autour du digital pour en faire un véritable vecteur de croissance et un levier de développement de l’investissement productif, créateur d’emploi, a dit M. Benhayoun, ajoutant que les nouveaux métiers liés au digital permettront également de contribuer à la montée en gamme du tissu industriel et à l’amélioration de sa compétitivité dans la région.

Au programme de cet événement figurent la présentation du chantier Open Data par l'ADD, la discussion des challenges par l'équipe d'experts/mentors, des ateliers thématiques, la présentation des projets devant le jury et la remise des prix aux gagnants.

(MAP 14.11.2023)