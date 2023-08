Tanger: Projection d'un documentaire historique sur la lutte nationale pour l'indépendance

Un film documentaire historique sur la lutte nationale pour l'indépendance et le processus de développement, menés sous la conduite du glorieux Trône alaouite, a été projeté, mercredi dans l'Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Tanger.

La projection de ce documentaire intitulé "Mohammed V et la lutte pour l'indépendance" s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 70è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse, à l'initiative de la Direction régionale du département de la Communication à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et de la Délégation régionale du Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération.



Ce documentaire, projeté lors d'une rencontre qui s'est déroulée en présence de représentants des autorités locales et d'acteurs politiques, médiatiques et de la société civile, retrace les étapes phares de la Révolution du Roi et du Peuple et la symbiose et la communion entre le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain.



Il met également l'accent sur les significations historiques de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, qui a marqué un tournant décisif dans la lutte menée par le peuple marocain pour l’indépendance de la patrie et son unité, et la construction d'un État marocain moderne sur les plans institutionnel, social et économique.



S'exprimant à cette occasion, la directrice régionale du département de la communication, Manal Chihi, a souligné que ce documentaire met en lumière les énormes sacrifices de Feu SM Mohammed V, qui a préféré les affres de l'exil pour la liberté de sa nation et de son peuple.



La responsable a fait savoir que ce film met en exergue les significations profondes de la Révolution du Roi et du Peuple, qui reflète la symbiose et la communion entre le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain, ainsi que le processus de développement que connait le Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

MAP: 23/08/2023