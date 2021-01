Tenue du conseil d'administration de la société Conseil Ingénierie et Développement

La société Conseil ingénierie et développement (CID) a tenu, récemment à Rabat, son conseil d'administration consacré à l'examen des résultats provisoires de l'activité 2020 et l'adoption du budget 2021.

S'exprimant à l'ouverture du conseil, le ministre de l'Equipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdelkader Amara a rappelé les principales orientations des programmes d’investissement, particulièrement dans le domaine des infrastructures hydrauliques, maritimes et ferroviaires.



Cité par un communiqué du ministère, M. Amara a, par ailleurs, invité la société CID à redoubler les efforts afin de répondre favorablement aux exigences des donneurs d’ordre.



Après la présentation par le directeur général du rapport d’activité provisoire de l’exercice 2020, les membres du conseil d’administration ont noté avec satisfaction les résultats obtenus, notamment en matière des nouveaux marchés contractés qui s’élèvent à 420 millions de dirhams, fait savoir la même source.



Concernant le budget de l’année 2021, le directeur général a précisé qu’il a été élaboré en s’appuyant sur les performances commerciales réalisées en 2020 et sur l’accélération des cadences de réalisation des projets d’infrastructures, en particulier dans le domaine de l’eau et des aménagements maritimes.



Au terme de cette session, les membres du conseil d’administration ont félicité l’ensemble des collaborateurs de la société pour les efforts déployés en la matière, conclut le communiqué.

MAP: 01/01/2021