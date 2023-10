Travaux du conseil du gouvernement

-Le Conseil de gouvernement approuve un projet de décret portant création de l'Agence de développement du Haut Atlas:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé, jeudi, le projet de décret n° 2.23.921 relatif à l'application du décret-loi n°2.23.870 portant création de l'Agence de développement du Haut Atlas, en tenant compte des observations soulevées.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 du décret-loi n° 2.23.870 portant création de l'Agence de développement du Haut Atlas, en tant qu'établissement public chargé de la réalisation du projet relatif à la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées suite au séisme d'Al Haouz, qui a été élaboré en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Ce projet vise à établir une liste des autorités gouvernementales membres du Conseil d'orientation stratégique, conformément à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret susmentionné, ainsi qu'une liste des établissements et entreprises publics dont les responsables sont membres dudit conseil, a ajouté M. Baitas qui a présenté ce projet.

- Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à des fonctions supérieures:

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Hassan Lasri a été nommé directeur des affaires juridiques et des traités, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l'issue du Conseil.

S’agissant du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (département de la transition énergétique), M. Mohamed Ouahmid a été nommé directeur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, MM. Mohamed Zouhair et Nabil Laachoub ont été nommés respectivement Directeur de l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé, et Inspecteur Général.

Concernant le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Communication), Mme Nissrine Souissi a été nommée Directrice du portail national et de la documentation.

- Le Conseil de gouvernement approuve le projet de décret n°2.23.361 portant création du "Prix du Maroc de la jeunesse":

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n°2.23.361 portant création du "Prix du Maroc de la jeunesse".

Présenté par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet de décret est élaboré en tenant compte de l'importance capitale que revêt la jeunesse dans la grille des priorités du développement du Royaume, une importance consacrée par la Constitution, particulièrement dans les articles 26 et 33 et réaffirmée dans de plusieurs Discours Royaux, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le nouveau modèle de développement a également accordé une attention particulière à cette catégorie en formulant un ensemble de recommandations qui ont servi de base à l'élaboration du programme gouvernemental, a ajouté M. Baitas.

Ce projet de décret vise à créer une compétition créative d'envergure nationale et d'instaurer un prix annuel baptisé "Le Prix du Maroc de la jeunesse", a souligné M. Baitas, notant que ce prix sera ouvert à la participation de toutes les catégories de jeunes, à l'instar du "Prix de la société civile" et du "Prix du Maroc du livre".

Ce prix a pour objectif d'encourager les initiatives innovantes et créatives des jeunes marocains et des étrangers de la même tranche d'âge résidant légalement au Maroc, en leur apportant un soutien pour s'exprimer et développer leurs talents.

M. Baitas a, par ailleurs, fait savoir que ce projet de décret comprend un ensemble de dispositions définissant les catégories de ce prix qui touchent la recherche scientifique, l'innovation technologique, la créativité artistique et culturelle, le bénévolat et l'entreprenariat.

Outre la mise en place d'un jury, ce projet de décret spécifie également les montants des prix pour chaque catégorie ainsi que les critères d'éligibilité.

Ce projet de décret prévoit aussi l'élaboration d'un règlement interne spécifique à ce prix par le Département de la Jeunesse, détaillant les critères d'attribution du prix et les modalités de candidature, a fait observer M. Baitas.

-Le conseil de gouvernement s'informe de deux protocoles d’amendement et d’un projet de loi relatifs à l'aviation civile internationale:

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est informé de deux protocoles d’amendement et d’un projet de loi portant sur la convention relative à l'aviation civile internationale, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Il s’agit d’un protocole portant amendement de l'article 50 (a) de la convention relative à l'aviation civile internationale et d’un protocole portant amendement de l’article 56 de ladite convention signés le 6 octobre 2026 à Montréal, ainsi que du projet de loi n°22.23 portant approbation des deux protocoles précités, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l’issue du conseil de gouvernement.

Ce projet de loi intervient suite à l’adoption par l’Assemblée générale de l’Organisation de l'aviation civile internationale du protocole portant amendement de l’article 50 de la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et du protocole d’amendement de l’article 56 de ladite convention à l’occasion de sa 39ème session tenue du 29 septembre au 6 octobre 2016 à Montréal, en vue de l’augmentation du nombre des membres de la commission de la navigation aérienne, a précisé M. Baitas.

(MAP 05.10.2023)