Travaux du conseil du gouvernement du jeudi 04 Novembre 2021

M. Akhannouch:La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 “se poursuit avec succès”

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, jeudi lors d’un Conseil de gouvernement tenu en visioconférence, que la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 “se poursuit avec succès”, à la faveur de l’adhésion croissante des citoyens.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déclaré lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil, que M. Akhannouch avait précisé qu’au Maroc, et à l’instar de nombreux pays dans le monde, “la majorité des citoyens ont réagi positivement à la campagne de vaccination et y ont adhéré”.

“Les citoyens revendiquent leur droit de reprendre leur vie normale et de mener leurs activités normalement” a dit M. Akhannouch, précisant que “ce sont bel et bien les attentes auxquelles le gouvernement tient à répondre”.

Il a assuré que le Maroc est parvenu, grâce à l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à s’approvisionner en quantités suffisantes de vaccins pour tous les citoyens, et continue sur sa lancée pour atteindre l’immunité contre le virus.

“La vaccination, comme convenu par les experts du monde entier, est le seul moyen efficace pour lutter contre la pandémie”, a-t-il souligné.

M. Akhannouch:Le Maroc connaît une abondance de denrées alimentaires et une stabilité des prix des produits locaux

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, jeudi à Rabat lors d'un Conseil de gouvernement tenu en visioconférence, que le Maroc connaît une abondance de denrées alimentaires et enregistre une stabilité des prix des matières produites localement, voire même une baisse dans certains cas.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue de ce Conseil, que M. Akhannouch avait précisé que "ces matières sont nombreuses et variées, comme le sucre, la farine, les légumes, les fruits, la viande et le lait". "D'autres produits, qui dépendent de matières premières dépendant des cours internationaux, connaissent des fluctuations dues à la situation mondiale", a souligné le Chef du gouvernement.

"Le gouvernement est soucieux de fournir les produits et de surveiller leurs prix", a expliqué M. Akhannouch, appelant les ministres concernés à intensifier les procédures de surveillance et de contrôle afin d'assurer l'approvisionnement des produits dans des conditions saines et sans dysfonctionnements.

"Tous les pays du monde assistent à une reprise économique, après la période de stagnation de l'économie mondiale due à la pandémie, qui a entraîné une augmentation de la demande ayant affecté considérablement l'abondance des produits et les cours sur le marché mondial", a noté M. Akhannouch.

M. Sadiki : Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires en préparation à la campagne agricole 2021/2022

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a assuré, jeudi à Rabat, que le gouvernement a pris toutes les mesures en préparation à la campagne agricole 2021/2022 et ce, en vue de garantir d'un lancement et d'un déroulement de cette campagne dans les meilleures conditions.

Intervenant lors d'un point de presse, tenu par le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l'issue du Conseil de gouvernement, M. Sadiki a indiqué que les intrants de la production agricole ont été fournis en quantités suffisantes pour couvrir les besoins des agriculteurs en matière de semences sélectionnées subventionnés, les engrais et les pesticides.

Le ministre a également fait état de l'élargissement des superficies de l'assurance agricole, du renforcement du financement agricole, de l'accompagnement des agriculteurs et investisseurs, outre l'accélération de la cadence de la conservation collective gratuite au profit des petits agriculteurs.

Parallèlement, M. Sadiki a expliqué que le retard des pluies est rattrapable, puisque la période des semis s'étend jusqu'au mois de janvier, au même titre que l'année dernière, soulignant la disponibilité des capacités suffisantes en matière de semis, jusqu'à un million d'hectares par semaine.

Et de poursuivre que cette campagne intervient après une excellente année agricole, où le produit intérieur brut (PIB) agricole s'est accru de plus de 17%. Dans ce sens, M. Sadiki a relevé que le PIB agricole devrait s'établir à 128 milliards de dirhams (MMDH) durant la campagne en cours.

Il a également indiqué que le gouvernement veille à assurer un approvisionnement régulier et continu du marché national en denrées alimentaires et agricoles à des prix raisonnables à la portée des citoyens, via la mise en place d'un programme pour répartir les cultures d’automne à travers les régions, compte tenu de l'état des ressources hydriques et les changements climatiques durant l'automne.

En lien avec la situation des prix des denrées alimentaires, le ministre a souligné qu'il faut distinguer entre les produits alimentaires issus de la production nationale, lesquels connaissent des niveaux de prix stables ou en baisse par rapport à la même période en 2020, et les produits importés ou dont la production dépend de matières premières importées, qui ont été impactés par le contexte international marqué par une hausse des prix.

A cet égard, M. Sadiki a rassuré que la situation est suivie de près, ajoutant que les mesures adéquates seront prises en temps opportun, en concertation avec l'ensemble des départements ministériels.

M. Baitas:Le gouvernement résolu à préserver le pouvoir d'achat des citoyens

Le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué, jeudi à Rabat, que le gouvernement est déterminé à préserver et à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et à veiller à ce qu'il n'y ait pas de hausse des prix.

"Le gouvernement a pris en considération la question de renforcement du pouvoir d'achat des citoyens dans le cadre du projet de loi de finances 2022 à travers une série de mesures", a dit M. Baitas lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement, tenu en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Pour sa part, la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a relevé que "tous les biens de consommation produits au Maroc sont disponibles sur le marché au même prix, voire à un prix inférieur", notant que la hausse des prix des produits importés est liée à la conjoncture et au contexte mondiaux.

"Après un fort ralentissement, l'économie mondiale a connu une reprise en 2021 partout dans le globe, ce qui a induit une demande pressante sur les matières premières ainsi qu'une concurrence entre les économies", a-t-elle fait observer, expliquant que cette situation accentue, d'abord, la demande sur les produits pétroliers et impacte, par conséquent, les domaine des transports et de la logistique.

"Le gouvernement a pris une batterie de mesures pour faire face à la hausse des prix, comme la suspension des droits de douane sur le blé et l'effort consenti dans le projet de loi de finances 2022 en portant la compensation de 12 à 17 milliards DH, outre l'intensification des réunions du comité ministériel en charge du suivi de l'approvisionnement et des prix ainsi que le dialogue avec les partenaires et les directions régionales et provinciales afin de s'assurer du respect des prix appliqués", a souligné la ministre

De son côté, le ministre délégué chargé du Budget, Faouzi Lekjaa a assuré que "les prix des denrées alimentaires subventionnées au titre de la Caisse de compensation, en l'occurrence la farine subventionnée, le sucre et le gaz butane, ne connaîtront aucun changement car la Caisse prend en charge la différence relative aux prix du marché international".

"Les prévisions de la loi des Finances ont relevé les fonds dédiés à la compensation pour atteindre 17 milliards DH en 2022", a-t-il soutenu.

"Le comité ministériel chargé du suivi de l'approvisionnement et des prix est constamment à l’œuvre et va intensifier ses efforts afin de surmonter cette conjoncture" a poursuivi M. Lekjaa, affirmant que le gouvernement veillera à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, que ce soit à travers les efforts de ce comité ou moyennant les mesures nécessaires pour lutter contre les marges injustifiées engendrant une hausse des prix.

-MAP-04/11/2021