Vernissage d'une exposition de photographies et de documents à Rabat retraçant les 60 ans d'action parlementaire

Le vernissage d'une exposition de photographies et de documents placée sous le thème "Soixante ans d'action parlementaire" a eu lieu, mercredi au siège du Parlement à Rabat, en commémoration du 60ème anniversaire de la constitution du 1er Parlement élu au Maroc.

Cette exposition, organisée en partenariat avec Archives du Maroc, met en lumière les principales étapes ayant marqué l'action parlementaire, qui a accompagné, dès sa création, le développement institutionnel, démocratique et sociétal au Maroc, dont la création du Conseil national consultatif en 1956, comme étant le noyau de cette institution législative, à l'initiative de Feu SM Mohammed V.

De même, elle retrace la promulgation de la première Loi Fondamentale du Royaume, la tenue des élections ayant donné lieu au premier Parlement bicaméral, composé de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers en 1963, sous le règne de Feu SM Hassan II, et la mise en place de réformes profondes et le développement global et multidimensionnel, initié sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

La Chambre des représentants accueille la partie consacrée aux photographies qui relatent les étapes importantes de l'histoire de l'action parlementaire, mettant en avant les particularités de chaque session législative et les points les plus importantes qui ont marqué le travail du Parlement à étape.

Ces photographies immortalisent nombre de sessions de la Chambre, notamment les sessions de vote de programmes du gouvernement ou de soumission de rapports des institutions constitutionnelles, ainsi que des sessions extraordinaires telles que celles relatives à la cause nationale.

L'exposition, divisée en fonction de sessions législatives, illustre aussi les stations les plus importantes ayant marqué la mémoire du Parlement marocain, avec l'inclusion d'extraits de Discours Royaux prononcés à l'ouverture des sessions législatives.

Parallèlement, la Chambre des conseillers abrite la section consacrée aux documents retraçant l'activité parlementaire sous forme d'extraits de Discours Royaux destinés à l'action parlementaire et de Messages Royaux.

Cette exposition comprend également une collection de divers documents datant de différentes époques et documentant les fonctions de l'institution parlementaire, à savoir des exemples de textes encadrant le travail parlementaire, des publications concernant la législation, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, des modèles de rapports de commissions et des documents témoignant de la diplomatie parlementaire.

Pour le Chef de la division de la communication et de la diffusion des Archives du Maroc, Khalid Aïch, la commémoration du 60ème anniversaire de la constitution du 1er Parlement élu au Maroc est un événement d'une grande portée symbolique dans la mémoire des Marocains et dans leur histoire sur la voie de l'instauration des bases de la pratique démocratique.

Et d'ajouter qu'à travers ses deux sections, l'exposition met en lumière cette mémoire et cette histoire en retraçant le chemin de développement de l'action parlementaire tout au long des mandats législatifs et en présentant les documents qui témoignent de l'évolution des fonctions et mécanismes de fonctionnement de l’Institution parlementaire.

Parallèlement à cette exposition, les travaux du Symposium commémorant le 60ème anniversaire de la constitution du 1er Parlement élu au Maroc, se sont ouverts mercredi à Rabat.

La séance inaugurale de ce symposium a été marquée par un message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants, dont lecture a été donnée par le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Lors de cet évènement de grande envergure, les participants se penchent sur deux thèmes principaux relatifs à "l'évolution constitutionnelle de la structure et des fonctions du Parlement" et les "Piliers, défis et perspectives de l’action parlementaire".

Ainsi, la première séance est consacrée au système bicaméral marocain et la relation entre les pouvoirs législatif et exécutif ainsi que l’évaluation des politiques publiques, alors que la deuxième séance portera sur la relation entre le Parlement et la pratique démocratique, "le parlement ouvert" et les défis liés à l’action parlementaire.

A cette occasion, un hommage sera rendu aux anciennes députées Badia Skalli et Latifa Bennani Smires, les deux premières femmes à siéger au Parlement marocain dans les années 1990.

