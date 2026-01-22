Logo Logo
Dernières actualités

Taxe d'habitation et taxe de services communaux: Le 31 janvier, dernier délai pour déclarer les changements relatifs aux biens immobiliers
Béni Mellal-Khénifra : Lancement d’un projet visant la promotion de la santé maternelle et infantile en milieu rural
Sur Instruction de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, M. Nasser Bourita procède à Davos à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix
La 2e Conférence internationale pour les énergies renouvelables et l'environnement, du 28 au 30 avril à Al Hoceima
Logistique: l'AMDL prévoit un budget d'investissement d’environ 660 MDH en 2026