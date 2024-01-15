إحياء حفل كبير بالرباط بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974

تم مساء يوم الأحد بالرباط إحياء حفل كبير نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الجديدة 2974، حضره رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

وشهد هذا الحفل البهيج، حضور عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، وممثلين لهيئات دبلوماسية، وسط جمهور غفير من مختلف الأعمار غصت به جنبات مسرح محمد الخامس.

وتم بهذه المناسبة عرض شريط فيديو يرصد لمحطات بارزة في مسار النهوض بالأمازيغية باعتبارها مكونا مشكلا للهوية المغربية.

وتضمن الحفل عروضا موسيقية وفنية حظيت بإعجاب الجمهور، أبدعتها نخبة من أشهر نجوم الأغنية الأمازيغية التراثية والعصرية، من بينهم الرايسة فاطمة تيحيحيت، و كوثر براني و ميمون الريفي و أحمد سلطان وحوسة 46 ، وعائشة ماية، إلى جانب أهازيج ولوحات كوريغرافية أدتها فرقة وحدة الرقص، وسط إلقاء قصائد شعرية أمازيغية.

و تميز هذا الحفل، الذي تخلله عرض منتجات تقليدية تبرز غنى وتنوع التراث الأمازيغي المغربي، تكريم الفنان الراحل محمد رويشة.

وبهذه المناسبة، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، إن الوزارة لم تذخر جهدا من أجل أن يكون هذا الاحتفال متميزا، وذلك اعترافا بالدور الثقافي للفن الأمازيغي بجميع لهجاته، معربا عن ابتهاجه بالحضور القوي للمواطنين والمواطنات في هذا الحفل.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أن الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974 جرى في مجموعة من جهات المملكة، وهو ما يبين مرة أخرى "انخراط الحكومة بتعليمات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل أن يكون هناك استثمار قوي في المجال الفني والثقافي ومجالات أخرى أيضا". وأكد أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل منخرطة من جهتها في ترسيخ حضور الثقافة الأمازيغية و الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي.

و تجدر الاشارة إلى أن العديد من أقاليم المملكة شهدت تنظيم سلسلة من الأنشطة المتنوعة، وذلك احتفاء برأس السنة الأمازيغية الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقراره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها.

(ومع 14.01.2024)