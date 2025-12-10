الأربعاء 10 دجنبر 2025

استفاد أزيد من 500 شخص، الثلاثاء 09 دجنبر، من حملة طبية متعددة التخصصات بالمركز الصحي صهريج كناوة بفاس، نظمت تحت شعار "الصحة للجميع، رافعة للتنمية".

ونظمت هذه المبادرة تحت إشراف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفاس، بمبادرة من جمعية الكفاءات المواطنة للتنمية، وبشراكة مع جمعية الريادة للتنمية الاجتماعية.

وشارك في هذه العملية الصحية 12 طبيبا متخصصا و13 إطارا صحيا، ما أتاح توفير خدمات طبية متنوعة لفائدة الساكنة المستهدفة.

وشملت الحملة تقديم فحوصات في عدة تخصصات، بينها طب النساء والتوليد، حيث استفادت 300 امرأة من كشوفات سريرية وفحوصات بالأشعة، إضافة إلى حصص توعية حول أهمية المتابعة الصحية قبل الولادة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت زينة شاهيم، الرئيسة الشرفية لجمعية الريادة للتنمية الاجتماعية، أن الحملة شهدت إقبالا كبيرا منذ الساعات الأولى، تجاوز 400 مستفيد، بفضل تنوع الخدمات المقدمة.

وأبرزت أن الأطباء قدموا خدماتهم بشكل تطوعي خلال أيام العمل، ما مكن من تشخيص الحالات وتوجيهها وتوزيع الأدوية مجانا، معتبرة أن تنظيم مثل هذه الحملات يسهم في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

من جهتها، أكدت الطبيبة المختصة في طب النساء والتوليد، كوثر لعويني، أن العملية مكنت من فحص عدد كبير من النساء الحوامل وتوعيتهن بأهمية المتابعة المنتظمة، وإجراء الفحوصات المطلوبة والتحاليل الضرورية كل ثلاثة أشهر.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية رصدت أيضا عددا من الحالات التي تستدعي متابعة متخصصة، لا سيما أورام الثدي، حيث تم توجيهها إلى المراكز الاستشفائية المختصة.

أما ليلى المرنيسي، رئيسة جمعية الكفاءات المواطنة للتنمية، فأكدت أن هذه الحملة تأتي دعما لجهود وزارة الصحة في تعزيز الولوج إلى العلاج، مشيدة بانخراط أطباء من تخصصات مختلفة قدموا فحوصات ونصائح وأدوية مجانا، مع إحالة الحالات المستعجلة نحو المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة.

(ومع: 10 دجنبر 2025)