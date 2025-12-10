الأربعاء 10 دجنبر 2025

تم يوم الأربعاء 10 دجنبر بنيودلهي ادراج القفطان المغربي ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية، وذلك خلال الدورة العشرين اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

ويعتبر هذا الإدراج اعترافا دوليا بالعبقرية الفنية، والخبرة العريقة للمغرب، فضلا عن قدرة المملكة على الحفاظ تقاليدها وتثمينها ونقلها.

ويأتي هذا الادراج لتتويج الجهود المستمرة التي يبذلها المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال صون التراث الثقافي المغربي والحفاظ عليه.

ويعتبر القفطان ركنا أساسيا ضمن فسيفساء واسعة من النسيج الثقافي المغربي المتنوع، حيث تتجذر قيمته التاريخية في مزيج يجمع بين ممارسات متوارثة تمتد لقرون، وأهميته الاجتماعية.

ويعتبر أيضا رمزا للهوية والتماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي والجهوي، باعتباره ظاهرة اجتماعية شاملة حقيقية، تجمع المجتمع برمته، في تصميمه وانجازه واستخدامه اليومي.

(ومع: 10 دجنبر 2025)