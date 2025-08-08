الاثنين 11 غشت 2025

وصل، صباح يوم الاثنين 11 غشت إلى الدار البيضاء، 50 طفلا وطفلة من القدس للمشاركة في فعاليات الدورة الـ 16 للمخيم الصيفي لفائدة أطفال القدس، دورة "حارة المغاربة"، التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وذكر بلاغ للوكالة أن البرنامج الرسمي للدورة يفتتح غدا الثلاثاء بانطلاق فعاليات المدرسة الصيفية، التي تنظمها الوكالة، لفائدة أطفال مغاربة وفلسطينيين في موضوع "لنجعل الألعاب الإلكترونية وسيلة للتربية والتعليم والترفيه".

ويؤطر هذه الفعاليات خبراء متخصصون في مجالات التربية على وسائل الحماية، والذكاء الاصطناعي، والترفيه المسؤول والمقنن بالألعاب الإلكترونية، وذلك من خلال ورشات تفاعليات وتطبيقات عملية.

وتجمع الدورة، المنظمة بدعم وشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الشباب، خلال الفترة الممتدة بين 10 و26 غشت الجاري، بين الاستجمام والترفيه، والرحلات التعليمة والتربوية، ولقاءات التعارف والتبادل بين الأطفال الفلسطينيين وأقرانهم المغاربة.

ويضم برنامج هذه الدورة مسابقات فنية ورياضية، يتنافس فيها أطفال القدس مع أقرانهم المغاربة، ويقومون بزيارات سياحية لمدن الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان والمضيق وشفشاون، ويقفون على المعالم التاريخية بها، ويتعرفون على عدد من المشاريع الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطرق والبنيات الرياضية الكبرى.

وككل سنة، يحرص أطفال القدس على مشاركة المغاربة أفراحهم بالأعياد الوطنية التي تصادف وجودهم في المغرب بفقرات فنية مختارة يرددون خلاها، على الخصوص، النشيد الوطني المغربي ومقاطع من أغنية "نداء الحسن"، مرفوقة بلوحات كوريغرافية مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات "الدبكة" الشعبية.

(ومع: 11 غشت 2025)