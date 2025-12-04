الجمعة 5 دجنبر 2025

دشنت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الخميس 04 دجنبر بابن جرير، منصة (UM6P CoreLabs)، وهي بنية علمية متعددة التخصصات صممت لتحويل البحث العلمي والابتكار والتكوين في إفريقيا.

وينطلق إحداث (UM6P CoreLabs) من تشخيص مفاده بأن التنافسية العلمية والصناعية رهينة اليوم بقدر من التحكم في البنيات التحتية والبيانات والتدفقات التحليلية والتكوين أو التمويل.

وكان الباحثون الأفارقة مجبرين في الغالب على الاعتماد على مختبرات موجودة في الخارج، مع قيود على الولوج، وآجال متأخرة وفقدان السيطرة على البيانات المنتجة.

وتتدارك (UM6P CoreLabs) هذا النقص من خلال توفير بيئة مندمجة يمكن فيها إجراء جميع مراحل البحث (الملاحظة، التجريب، التحليل والتحقق) محليا ووفق معايير دولية. وتتألف هذه المختبرات المتميزة من ثلاث منصات رئيسية – التصوير والتحليل، العلوم البيولوجية، والكيمياء التحليلية – وتتيح ولوجا غير مسبوق إلى تقنيات متقدمة كانت نادرة إلى اليوم في القارة.

وتضع منصة التصوير والتحليل رهن إشارة الباحثين أدوات فريدة على مستوى القارة، مثل المجهر الإلكتروني (TEM) والشعاع الأيوني المركز (FIB).

وتمكن هذه الأدوات من إجراء تحليلات على المستوى النانومتري وإجراء دراسات معمقة حول بنية وتكوين المواد، ما يفتح آفاقا ملموسة في مجالات المواد المتقدمة، والطاقة النظيفة، والفلاحة الدقيقة، والصحة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار عصام ربطي، مدير منصة (UM6P CoreLabs)، إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في تعزيز السيادة العلمية، وإنتاج القيمة المحلية، وإدماج إفريقيا في الشبكات الدولية للإبداع ونشر المعرفة. من جانبها، أكدت رئيسة وحدة العلوم البيولوجية في (UM6P CoreLabs)، زينب رشيد، أن هذه المنصة تشكل علامة بارزة للبحث في مجالات التكنولوجيا الحيوية والجينوم، موضحة أنها تمكن من فك رموز الأنظمة البيولوجية المعقدة، من الخلية الفردية إلى الجينوم الكامل، وتطوير تطبيقات تمتد من الطب الدقيق إلى الأمن الغذائي.

وأكدت، في هذا السياق، أن هذه القدرة تفتح الطريق لإجراء أبحاث في إفريقيا ومن أجل إفريقيا، مع تعزيز السيادة العلمية والتحكم في البيانات البيولوجية الحساسة.

أما منصة الكيمياء التحليلية فتأتي لتكملة هذه البنية التحتية بتوفير أدوات للكشف والتحليل الدقيق للملوثات والمعادن النادرة والمواد الناشئة في الماء والهواء والتربة والغذاء. وتحول هذه التكنولوجيات البيانات المعقدة إلى معلومات قابلة للاستغلال، مما يزود الباحثين والصناعيين وصناع القرار بالوسائل اللازمة لتطوير حلول ملموسة ومستدامة من أجل تنمية مسؤولة وتدبير ناجع للموارد الطبيعية.

وإلى جانب المعدات، تجسد منصة (UM6P CoreLabs) رؤية استراتيجية لمنظومة علمية مندمجة، حيث تتقارب الجامعة والبحث التطبيقي والصناعة لإحداث تأثير اجتماعي واقتصادي ملموس.

وتتيح هذه المنصة التعاون متعدد التخصصات والدولي، وتوفر للباحثين والمقاولات ولوجا تفضيليا إلى الأدوات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة للقارة وتعزيز السيادة التكنولوجية والعلمية للمغرب وإفريقيا. يذكر أن منصة (UM6P CoreLabs) مصممة أيضا، كمسرع للابتكار وقطب مرجعي قاري، مفتوح للتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والفاعلين الصناعيين عبر إفريقيا، مما يمكن من تحويل الإنتاج العلمي إلى حلول ملموسة ومتلائمة مع الأولويات الإقليمية.

