الخميس 28 غشت 2025

وصل أطفال القدس المشاركون في الدورة الـ16 للمخيم الصيفي في المغرب مع مؤطريهم، يوم الأربعاء 27 غشت إلى مدينة القدس، بعد قضائهم أسبوعين في مخيمهم الصيفي "حارة المغاربة" الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وعبر أطفال القدس، لدى وصولهم إلى مكان تجمع العائلات في حي الشيخ جراح في القدس حيث استقبلوا من قبل طاقم وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس، عن ابتهاجهم بهذه التجربة الفريدة، التي اعتبرها بعضهم "رحلة من العمر"، لما وجدوه من حفاوة واستقبال في كل المناطق التي زاروها بالمغرب.

كما أعربوا، بهذه المناسبة، بصوت واحد، عن مشاعر الامتنان لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على هذه الفرصة الكريمة، التي ستظل عالقة في أذهانهم، مبرزين، على الخصوص، الاستقبال الذي خصه إياهم، يوم الاثنين، صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالقصر الملكي بتطوان.

وكان المخيم الصيفي لأطفال القدس، الذي أسدل ستاره يوم الثلاثاء بمشاركة 50 طفلة وطفلا مرفوقين بـ 5 مؤطرين، قد افتتح رسميا يوم 12 غشت الماضي بمدينة طنجة، بفعالية " المدرسة الصيفية" التي نظمتها وكالة بيت مال القدس الشريف، لفائدة أطفال مغاربة وفلسطينيين حول موضوع "لنجعل الألعاب الإلكترونية وسيلة للتربية والتعليم والترفيه".

وأعدت وكالة بيت مال القدس الشريف بشراكة مع وزارة الشباب، والثقافة والتواصل - قطاع الشباب للمشاركين ومؤطريهم برنامجا غنيا اشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة، التي جمعت بين الاستجمام والترفيه، والرحلات التعليمية والتربوية، ولقاءات التعارف والتبادل بين الأطفال الفلسطينيين وأقرانهم المغاربة.

وككل سنة، شارك أطفال القدس أقرانهم المغاربة أفراحهم بالأعياد الوطنية، تزامنا مع عيد الشباب في 20 غشت الجاري، بفقرات فنية مختارة رددوا خلاها، على الخصوص، النشيد الوطني المغربي وأدوا لوحات كوريغرافية مستوحاة من التراث الفلسطيني ورقصات "الدبكة" الشعبية، في حفل نظم الأحد الماضي بالرباط في اختتام فعاليات البرنامج الرسمي للمخيم.

(ومع: 28 غشت 2025)