الأربعاء 7 ماي 2025

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 06 ماي بالرباط، بأن قطاع البناء والأشغال العمومية أسهم خلال الفصل الأول من سنة 2025، في إحداث 52 ألف فرصة شغل مما يبرهن على الدينامية التي يعرفها القطاع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد بركة للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، وخصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل.

وأبرز الوزير في هذا الاتجاه، أن الأوراش الكبرى التي تباشرها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تسهم في إحداث العديد من فرض الشغل، مضيفا أن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث تطوير وتقوية عدد فرص الشغل المتاحة من خلال هذه الأوراش.

وأضاف أن الاجتماع توخى أيضا تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بخلق فرص الشغل، سيما في إطار المخططات المتعلقة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق، أساسا، بقطاع البناء والأشغال العمومية، والدعم المباشر للسكن، والمخططات الجهوية للتنمية، وكذا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي في أفق سنة 2027.

(ومع: 07 ماي 2025)