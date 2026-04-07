أعلن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الاثنين 06 أبريل، عن إطلاق الموقع الإلكتروني المؤسساتي لهيئة تنسيق السوق الآجلة.

وذكر بلاغ مشترك أن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني يأتي تزامنا مع انطلاقة السوق الآجلة للأدوات المالية بالمغرب، حيث تم اليوم أول إدراج لعقد آجل ثابت على مؤشر "MASI 20"، تحت اسم "Future MASI 20".

وأضاف المصدر ذاته أن إطلاق هذا الموقع الإلكتروني يندرج ضمن استراتيجية مواكبة أعضاء السوق الآجلة؛ وهو مصمم كمنصة مركزية مرجعية تهدف إلى توفير معلومات شاملة ومنظمة وسهلة الولوج لفائدة كافة المتدخلين في السوق الآجلة، وكذا جميع المهتمين بها.

وسجل أن هيئة تنسيق السوق الآجلة، المحدثة بموجب القانون 42-12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، تعد الجهة المسؤولة عن تنسيق أعمال بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال المراقبة المشتركة للسوق الآجلة.

وتوفر هذه البوابة، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط "www.icmat.ma"، رؤية شاملة لمنظومة السوق الآجلة من خلال أربعة محاور رئيسية؛ تهم "تنظيم هيئة تنسيق السوق الآجلة.. المهام والهيكل التنظيمي وكيفية اشتغال الهيئة"، و"الإطار التنظيمي.. مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للسوق الآجلة"، و"منظومة السوق.. معلومات مفصلة حول شركات السوق والمهنيين المؤهلين للعمل في السوق الآجلة"، و"مركز الموارد.. مكتبة رقمية تضم المنشورات والبلاغات الصحفية والدلائل العملية والاستمارات والأجوبة على الأسئلة الأكثر تداولا".

وأشار البلاغ إلى أنه من خلال هذه القناة الرقمية الجديدة، تؤكد هيئة تنسيق السوق الآجلة التزامها بدعم وتحديث سوق الرساميل ومواكبة مختلف الفاعلين فيه.

