الجمعة 6 مارس 2026

أعلن المركز الجهوي للاستثمار لفاس-مكناس عن إطلاق طلب لإبداء الاهتمام يهدف إلى تعبئة المستثمرين من أجل إنجاز مشاريع صناعية.

وأوضح المركز أن هذا الطلب، الذي تم إطلاقه بتعاون مع شركة العمران فاس-مكناس، يهم انتقاء المستثمرين الذين سيتكفلون بإنجاز مشاريع استثمارية صناعية على عدد من القطع الأرضية بالمنطقة الصناعية لمدينة تازة، التابعة لجماعة تازة.

ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى تشجيع الاستثمار على مستوى إقليم تازة، وتوفير فضاء ملائم لاستقبال مشاريع المستثمرين بشروط تتسم بالجودة وأسعار تنافسية، فضلا عن المساهمة في تطوير الأنشطة الصناعية المولدة لفرص الشغل.

وتندرج هذه العملية، التي تشمل عرض 11 قطعة أرضية للبيع بالمنطقة الصناعية للمدينة، في إطار استراتيجية طموحة لتثمين مؤهلات المجال الترابي وتشجيع الاستثمار.

وتروم هذه المبادرة دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تحفيز إحداث فرص الشغل وتعزيز جاذبية الإقليم بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

ومن خلال توفير هذه القطع الأرضية المهيأة، تسعى شركة العمران فاس-مكناس والمركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس وشركاؤهما إلى دعم مشاريع مبتكرة ذات أثر اجتماعي واقتصادي قوي.

كما أوضح المصدر ذاته أن المستثمرين الذين سيختارون الاستقرار بهذه المنطقة سيستفيدون علاوة على البنيات التحتية الضرورية لأنشطتهم، من بيئة ملائمة تعزز التكامل والتعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وبحسب المصدر نفسه، تمثل هذه الفرصة مرحلة أساسية في مسار التحول الاقتصادي لإقليم تازة، لما ستخلقه من آثار إيجابية لفائدة الساكنة المحلية، خاصة من حيث التشغيل وتنمية الكفاءات.

ويذكر أن مدينة تازة تتمتع بموقع جغرافي متميز عند ملتقى عدد من المحاور الاستراتيجية، ما يسهل المبادلات التجارية والأنشطة اللوجستية، ويوفر ظروفا ملائمة لاحتضان أنشطة صناعية متنوعة.

