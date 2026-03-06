الجمعة 6 مارس 2026

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الخميس 05 مارس، بأن 15 ألف أسرة استفادت من المساعدات المالية المباشرة والمقدرة ب 6000 درهم لكل أسرة، وذلك في إطار برنامج الحكومة لدعم ومواكبة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال وغرب المملكة.

وأوضح السيد لقجع، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الإعانات موجهة خصيصا للأسر التي عانت من مخاطر مرتبطة بالسيول واضطرت للانتقال إلى مناطق آمنة، مشددا على أهمية ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وبخصوص منازل هذه الأسر التي تضررت بمستويات مختلفة، وبناء على تعليمات ملكية سامية، أكد الوزير أن الحكومة ستتدخل بمنح 15 ألف درهم لكل أسرة عادت إلى منزلها المتضرر لتقوم بما يلزم من إصلاحات داخله، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشمل، أيضا، المحلات التجارية المتضررة، حيث خصص لها مبلغ 15 ألف درهم.

وسجل أن الأسر التي انهارت منازلها كليا في بعض المناطق، وخاصة القروية، ستسفيد، بناء على إحصاءات السلطات المحلية، من إعانة قدرها 140 ألف درهم لكل مسكن منهار لمساعدتها على إعادة بنائه.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفيضانات تسببت في أضرار لحقت بالبنية التحتية من قناطر وطرق ومسالك، موضحا أن مصالح وزارة التجهيز والنقل والمصالح الوزارية والسلطات المحلية شرعت في عمليات الإصلاح والتهيئة بحسب حجم الضرر.

وبخصوص دعم القطاع الفلاحي، أكد السيد لقجع أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستخصص الحكومة دعما مباشرا للفلاحين المتضررين لتمكينهم من ممارسة نشاط استثنائي خلال هذه الدورة الربيعية، ومواكبتهم في النشاط الفلاحي الذي يمارسون سواء تربية المواشي أو الزراعة، مسجلا أن الضيعات الفلاحية في هذه المناطق المتضررة خصص لها الغلاف المالي الضروري لمعالجة هذا الوضع بسرعة ليعود إلى طبيعته.

وخلص إلى أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي قدره 3 ملايير درهم في مختلف تجلياته بشروط واضحة ومعينة، لا يطرح أي إشكال لا من ناحية الفهم ولا من حيث التنفيذ.

(ومع: 05 مارس 2026)

