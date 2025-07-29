إعطاء انطلاقة النسخة الثالثة من البرنامج الجهوي "متطوع" بجهة الشرق

الثلاثاء 29 يوليو 2025

نظمت المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق، مساء الاثنين 28 يوليوز بوجدة، حفل إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "متطوع"، الذي يروم تكريس روح الانفتاح المؤسساتي والتفاعل الايجابي مع قضايا الشباب.

ويندرج هذا البرنامج الوطني، الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل سنة 2023، في إطار الجيل الجديد من المبادرات الموجهة للشباب، حيث يروم إشراك أزيد من 5000 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة عبر مرحلتين متكاملتين تهمان التكوين والتطوع الميداني.

ويمكن هذا البرنامج الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و22 سنة، من تعزيز مشاركتهم المواطنة وتطوير معارفهم وصقل مهاراتهم؛ مما يشكل فرصة متميزة لهم لخوض تجربة دامجة ومتنوعة.

وعلى مستوى جهة الشرق، يستفيد 250 مشاركا في البرنامج، من ورشات ولقاءات تربوية تكوينية تهم مجالات البيئة والتنمية المستدامة، والتضامن والتعاون، والتربية والتنشيط، والتراث والثقافة، والصحة، فضلا عن ريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة.

وأكدت المديرة الجهوية لقطاع الشباب بجهة الشرق، ناجية النور، في كلمة بالمناسبة، أن هذه المبادرة تندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية، وأولويات البرنامج الحكومي، وتنسجم مع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يضع الشباب في صلب اهتماماته، كفاعل أساسي في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها.

وأوضحت النور، أن البرنامج يهدف إلى تفعيل الأدوار الجديدة للشباب عبر تمكينهم من الآليات التي تجعلهم فاعلين في محيطهم ومبادرين لإحداث التغيير الإيجابي، مشيرة إلى أن قيم التضامن والتعاون والعدالة تشكل أساسا متينا يضمن الأثر الإيجابي للبرنامج على مسارات المشاركين.

من جهته، أبرز الإطار بالمديرية الجهوية لقطاع الشباب، ياسين دحو، أن فلسفة البرنامج ترتكز على مرحلتين متكاملتين، نظرية وتطبيقية، لتحفيز الفكر النقدي وتنمية القدرات العملية للمشاركين، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن من بين الأهداف الاستراتيجية للبرنامج إحداث "نوادي للتطوع" داخل مؤسسات دور الشباب، لتكون فضاءات مستدامة تعمل على ترسيخ قيم العمل التطوعي وضمان استمرارية أثر البرنامج.

بدورهم، اعتبر شباب مشاركون في البرنامج على مستوى جهة الشرق، أن هذا الأخير يشكل بالنسبة لهم فرصة لصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم الذاتية وتعزيز روح العمل الجماعي، مشيرين إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تخدم مسارهم الدراسي وتسهل اندماجهم المهني، لا سيما في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

(ومع: 29 يوليوز 2025)