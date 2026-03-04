الأربعاء 4 مارس 2026

تنظم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 5 أبريل المقبل، الدورة السادسة من أسبوع العلوم، تحت شعار "التقاربات".

وأوضح بلاغ للجامعة أن موضوع هذه الدورة يطرح تساؤلات حول الديناميات التي تعيد اليوم تشكيل إنتاج المعرفة ونشرها، من خلال تقارب تكنولوجيات (النانو، البيوتكنولوجيا، المعلوماتية، وعلوم الإدراك)، تزايد تداخل التخصصات، وإدماج البحث الأساسي ضمن منطق التصنيع وتحويل المجالات الترابية.

وأصاف المصدر ذاته، أن دورة 2026 ستعرف مشاركة أزيد من100 عالم وخبير دولي، من أبرزهم البروفيسور فيكتور دزاو، رئيس الأكاديمية الوطنية للطب بالولايات المتحدة، الذي سيقدم خبرته في حوكمة أنظمة الصحة وسياسات البحث في الطب الحيوي، والبروفيسور عمر ياغي، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 وأحد رواد الشبكات المعدنية-العضوية، الذي سيلقي محاضرة حول دور المواد المتقدمة في التحول الطاقي والبيئي.

وسيقدم ستيف ليفين، مؤسس مشروع "القلب الحي"، أحدث التطورات في النمذجة الرقمية للكائن الحي وتقنيات "التوائم الافتراضية". كما ستشارك البروفيسورة بولا هاريسون، من المركز البريطاني لعلوم البيئة والهيدرولوجيا، والرئيسة المشاركة لتقييم الترابط التابع للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.

وسيشتمل برنامج الأسبوع على جلسات عامة، ومداخلات رئيسية، ونقاشات مفتوحة، وعروض مشاريع واستعراض مبادرات متعددة التخصصات، مع تناول الأبعاد الأخلاقية والفلسفية والاجتماعية والسياسية للتقارب العلمي.

ويظل أسبوع العلوم مفتوحا أمام فئات واسعة من خارج الجامعة، حيث يستقبل حرم الجامعة خلاله الطلبة والباحثين والشركاء الأكاديميين والصناعيين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عموم المهتمين بالتحولات العلمية والتكنولوجية.

(ومع: 04 مارس 2026)