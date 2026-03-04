إطلاق مشروع مركز الأعمال فاس-سايس لدعم ومواكبة رواد الأعمال الشباب

الثلاثاء 3 مارس 2026

تم وضع مشروع مركز الأعمال سايس، الذي أعلنت عنه منذ مدة غرفة التجارة والصناعة والخدمات فاس-مكناس بهدف تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، على سكة الإنجاز.

وفي هذا الإطار، أطلقت شركة فاس الجهة للتهيئة، بصفتها صاحب المشروع المنتدب، مباراة لإعداد التصور الهندسي وتتبع أشغال الإنجاز.

ومن شأن هذا المشروع، الذي يقع بالفضاء الدولي للمعارض بطريق صفرو، تعزيز العرض التجاري وتحسين البنيات التحتية المخصصة للأنشطة الاقتصادية والخدماتية.

ويضم مركز الأعمال سايس، الذي يمتد على مساحة تقارب 8300 متر مربع، مجموعة من المكاتب متوسطة المساحة (ما بين 120 و200 متر مربع)، وفضاء للمكاتب المفتوحة على مساحة 2000 متر مربع، إضافة إلى مركز للتكوين.

وسيحتضن المشروع مدرسة للتكوين عالي الجودة في مجال البرمجة المعلوماتية، موجهة لفائدة الطاقات الشابة بالجهة.

وحسب شركة فاس الجهة للتهيئة، فإن هذا المركز الذي ستستغرق أشغال إنجازه 12 شهرا، سيساهم في تنشيط الحركة التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لمنطقة المشروع.

كما تم تصميمه ليكون فضاء وظيفيا وجذابا، يستجيب لمعايير عالية في الهندسة المعمارية والسلامة والراحة، مع تنظيم محكم لمختلف مستوياته يهدف إلى استغلال أمثل للمساحات، وضمان انسيابية حركة الزوار، وتوفير شروط استقبال ملائمة لحاجيات التجار والعموم.

