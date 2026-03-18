الأربعاء 18 مارس 2026

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن فتح باب إيداع طلبات الاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والاشخاص الذي أطلقته الحكومة يوم الثلاثاء في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط في الأسواق الدولية، وما ترتب عنه من تأثير على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.

وذكرت الوزارة في بلاغ أنه، وارتباطا بالجانب الإجرائي لهذه العملية الجديدة التي تأتي على غرار العملية التي أقرتها الحكومة في مارس 2022، يمكن لمهنيي قطاع النقل الطرقي، ابتداء من الجمعة 20 مارس 2026 من ولوج المنصة الرقمية https://mouakaba.transport.gov.ma لإيداع طلبات الاستفادة من الدعم وتتبعها بشكل إلكتروني، وفق نفس الآلية التي أثبتت نجاعتها في تدبير العمليات السابقة وضمان وصول الدعم إلى المهنيين المعنيين بالسرعة المطلوبة.

وأكد البلاغ أن مصالح وزارة النقل واللوجيستيك على المستوى المحلي والمركزي تبقى على استعداد لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه العملية.

(ومع: 18 مارس 2026)

