Énergie électrique : hausse de la production de 6,1% au S1-2025

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني سجل ارتفاعا بنسبة 6,1 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، بعد زيادة طفيفة بلغت 1,2 في المائة قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا النمو يعزى إلى الأداء الشهري المسجل خلال السنة الجارية، ولاسيما في أشهر يونيو (زائد 7,1 في المائة)، وأبريل (زائد 11,2 في المائة)، ومارس (زائد 5,5 في المائة) ويناير (زائد 6,7 في المائة).

وحسب الفروع، يعزى هذا التحسن المسجل في النصف الأول من 2025 إلى تعزيز الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 8,7 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 6,9 في المائة.

أما بالنسبة للطاقة المسماة الصافية، فقد ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 6,8 في المائة مع نهاية النصف الأول من 2025، بعد زيادة قدرها 2,6 في المائة سنة من قبل.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 20,2 في المائة حتى متم يونيو الماضي، بعد زيادة بـنسبة 40,1 في المائة السنة الماضية، في حين تراجع حجم الطاقة المصدرة بنسبة 28 في المائة.

(ومع: 29 غشت 2025) 
 

