الجمعة 12 شتنبر 2025

أشرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، يوم الخميس 11 شتنبر، على تدشين المحطة السككية الجديدة لمدينة تازة التي كلف إنجازها غلافا ماليا إجماليا قدره 50 مليون درهم.

وتندرج المحطة الجديدة، التي افتتحت بحضور عامل إقليم تازة مصطفى المعزة، في إطار مشروع هيكلي يندرج ضمن استراتيجية المكتب الرامية إلى تحديث المحطات وإعادة تأهيل الفضاءات السككية.

وبالمناسبة، قام السيد قيوح والوفد المرافق له بجولة همت مختلف مرافق ومكونات هذه المنشأة الهامة.

وبفضل موقعها المتميز بالقرب من المحاور الرئيسية للمدينة، تشكل هذه البنية التحتية ذات التصميم المعماري العصري معلمة حضارية بارزة، توفر للمسافرين وكذا ساكنة المدينة فضاء عصريا متكاملا يجمع بين الجمالية والوظيفية.

ومن خلال هذا المشروع الهيكلي، يحرص المكتب الوطني للسكك الحديدية على مواكبة النمو المتزايد لحركة المسافرين وتعزيز ثقة ووفاء زبنائه، من خلال توفير عرض مبتكر يستجيب بشكل أمثل لتطلعاتهم وانتظاراتهم، حيث سيتم ابتداء من 15 شتنبر الجاري تعزيز العرض السككي الحالي بإطلاق رحلتين إضافيتين بين مدينتي تازة وفاس: الأولى تنطلق صباحا، والثانية مساء، وذلك لتلبية حاجيات التنقل اليومي بشكل أكثر فعالية استجابة لطلبات المواطنين.

كما سيتم توسيع هذا العرض عبر خدمة جديدة نحو مدينة الحسيمة، من خلال ربط مباشر بواسطة النقل الطرقي تؤمنه حافلات "سوبراتور" برحلتين يوميا، ذهابا وإيابا.

ومن شأن المحطة السككية الجديدة، التي تتميز بتصميمها العصري متعدد الوظائف والذي يندمج بسلاسة في النسيج الحضاري ويوفر فضاء مريحا يجمع بين الجمالية والعملية، تعزيز دينامية التنمية السوسيو اقتصادية لمدينة تازة، وتكريس موقعها كقطب محوري داخل الجهة.

ويمتد المبنى الخاص بالمحطة السككية على مساحة إجمالية تبلغ 1700 متر مربع، ويضم قاعة استقبال واسعة تبلغ مساحتها 520 مترا مربعا، وفضاء مخصصا للمسافرين بمساحة 150 مترا مربعا، إلى جانب محلات تجارية تصل مساحتها إلى 260 متر مربع. كما تنفتح المحطة على ساحة شاسعة تمتد على مساحة 18.300 متر مربع، تتضمن موقفا للسيارات تفوق سعته 70 مكانا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد قيوح أن تدشين محطة القطار لمدينة تازة يندرج في إطار السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى بناء محطات قطار من الجيل الجديد بعدد من المدن الصاعدة وتقريب خدمة السكك الحديدية من المواطنين.

وأضاف الوزير ان إنجاز هذه المحطة السككية يأتي أيضا استجابة لطلب زبناء المكتب الوطني للسكك الحديدية خصوصا ساكنة مدينة تازة الذين يتنقلون عبر القطار لقضاء مآربهم في فاس، مضيفا أنه سيتم تعزيز الرحلات السككية الرابطة بين مدينتي تازة وفاس بإطلاق رحلة جديدة تنطلق من تازة في اتجاه فاس على الساعة السادسة صباحا، وتكون العودة مساء.

من جهة أخرى، أعلن المسؤول الحكومي عن قرب انتهاء الدراسة الخاصة بالقطار الرابط بين وجدة والرباط وتحويل القطارات من حرارية إلى كهربائية من الجيل الجديد ستكون أكثر سرعة ورفاهية بالنسبة للمسافرين في أفق سنة 2029.

وأشار الوزير إلى أن تم أيضا توفير خدمة جديدة لمستعملي القطار تتمثل في الربط بواسطة الحافلات بين مدينتي تازة والحسيمة.

ومن جهته، أكد السيد محمد ربيع لخليع، في تصريح مماثل، أن جل محطات الشبكة الوطنية للسكك الوطنية حظيت باهتمام خاص سواء من حيث البناء أو إعادة التأهيل، وذلك في إطار البرامج الرامية لتطوير قطاع السكك الحديدية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أن المحطة السككية لتازة التي تم افتتاحها تتميز بمواصفات عصرية من الجيل الجديد وتشكل معلمة بالنسبة لمدينة تازة، مشيرا إلى انه ي توخى من هذه المحطة أن تكون مهيك لة ومهيك لة، حيث ستتم هيكلة محيط هذه المنشأة وتطوير جنباتها حيث ستضم مجموعة من المكونات من بينها فنادق ومحلات تجارية ودور سكنية.

وأبرز السيد ربيع لخليع، أيضا، أنه سيتم أيضا الرفع من عدد القطارات التي تؤمن النقل لمدينة تازة، بإضافة قطار إضافي ابتداء من يوم الإثنين 15 شتنبر، سينطلق في الصباح الباكر من تازة في اتجاه مدن فاس والرباط والدار البيضاء، مما يتيح لساكنة المدينة قضاء مآربها والعودة في نفس اليوم.

وتابع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيتم تعزيز الربط بين تازة والحسيمة بواسطة الحافلات، لتمكين مستعملي القطار من المدينتين من التنقل في أفضل الظروف.

(ومع: 12 شتنبر 2025)

