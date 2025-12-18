الجمعة 19 دجنبر 2025

إنطلقت، مساء الخميس 18 دجنبر بحديقة الجامعة العربية بالدار البيضاء، فعاليات تظاهرة "Winter Africa by WeCasablanca"، التي تنظمها شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، إلى غاية 17 يناير المقبل.

وتجمع هذه التظاهرة الثقافية والفنية، التي تروم خلق فضاء للاحتفال والتلاقي، ساكنة وزوار العاصمة الاقتصادية حول برنامج متنوع يمزج بين الموسيقى، والرياضة، والترفيه العائلي، والاحتفاء بالثقافات المغربية والإفريقية، في أجواء تعكس حيوية المدينة وتعدد روافدها الثقافية.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لشركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، محمد الجواهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التظاهرة ص ممت لتكون احتفالا شعبيا جامعا، ومحطة سنوية تبرز وحدة الدار البيضاء حول مكوناتها الثقافية والرياضية والإبداعية، من خلال المزج بين الفن والتراث والترفيه والانفتاح على العمق الإفريقي.

و أوضح أن هذا الحدث يندرج في إطار مهمة الشركة، التي تعمل منذ سنة 2015 على تثمين المؤهلات الثقافية والرياضية والاقتصادية للمدينة، عبر تقديم برامج تنشيطية تعزز جاذبيتها وتوفر تجارب ثقافية وفنية متنوعة لمختلف فئات الجمهور.

من جهتها، قالت الفنانة رشيدة طلال، في تصريح مماثل، إن مشاركتها في هذه الفعالية الثقافية تمثل فرصة للاحتفاء بالثراث المغربي بشكل عام، وتسليط الضوء على جمال الثقافة الحسانية على وجه الخصوص.

كما أعربت عن سعادتها بلقاء جمهورها بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال عروضها إلى نقل هذا التراث بروح معاصرة، لتكون الأمسية جسرا بين الأصالة والإبداع الحديث، ومصدرا للفرح والفخر لكل الحاضرين.

ويحتل الجانب الموسيقي مكانة بارزة ضمن برنامج هذه التظاهرة، من خلال مهرجان WeCasablanca، المنظم خلال الفترة من 18 إلى 27 دجنبر، والذي يسلط الضوء على غنى وتنوع الإبداع المغربي والإفريقي، عبر سهرات فنية يحييها عدد من الفنانين، إلى جانب فقرات DJ Sets ومسارح مفتوحة لاحتضان المواهب الصاعدة.

كما يتضمن البرنامج فضاء مخصصا للألعاب والمسابقات الإلكترونية (Game Zone)، وأنشطة إبداعية وترفيهية موجهة للأطفال، تنظم بشكل منتظم خلال عطل نهاية الأسبوع.

وتعرف هذه التظاهرة مشاركة فنانين من مشارب مختلفة، من بينهم رشيدة طلال، وعبد العالي الصحراوي، وOuenza، وStormy، وسلمى رشيد، وطه نوري، وDuke، وسكينة فحصي، ووليد الرحماني، وحجيب.

وفي 14 يناير المقبل، ستحتضن التظاهرة المهرجان الأمازيغي (Amazigh Festival)، احتفاء برأس السنة الأمازيغية "ين اير 2976"، من خلال تسليط الضوء على الموسيقى الأمازيغية، والصناعة التقليدية، وفنون الطبخ التراثي، ومختلف أشكال التعبير الثقافي الأمازيغي.

وسيتم، طيلة فترة التظاهرة، تجهيز فضاءات متنوعة تشمل فضاء للأطفال (Kids Zone)، وفضاء الألعاب الإلكترونية، وقاعة مركزية للأطعمة (Food Court)، إضافة إلى فضاءات للشركاء ومنطقة خاصة (VIP)، بما يضمن تجربة متكاملة وسلسة للزوار.

ومن خلال هذه التظاهرة، تؤكد شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات حرصها على ترسيخ مكانة الدار البيضاء كمدينة دينامية ومبتكرة، ومنفتحة على محيطها الثقافي والقاري، مع إبراز غنى الهويات والمواهب التي تشكل فرادة المدينة وإشعاعها.

