قامت مجموعة أنوار إنفيست (Anouar Invest)، يوم الأربعاء 11 شتنبر، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال مشروع "AYA"، الذي يعد استثمارا مهيكلا بقيمة 480 مليون درهم في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية، داخل المنطقة الصناعية للجرف الأصفر بإقليم الجديدة.

وتميز حفل إطلاق هذا المشروع الهام، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، وعامل إقليم الجديدة، امحمد عطفاوي، بالإضافة إلى الرئيس المدير العام لمجموعة أنوار إنفيست، الهاشمي بوتكراي.

وفي عرض قدمه بالمناسبة، أبرز المدير العام لمشروع (Anouar Yieldest Additives/ AYA)، سعد بناني، أن الوحدة الصناعية ستنتج ثلاث فئات رئيسية، ويتعلق الأمر بكل من الخميرة الطازجة، الخميرة الجافة، والمحسنات الغذائية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمشروع 25 ألف طن سنويا، على أن ترتفع لاحقا إلى 58 ألف طن.

وأكد أن أنوار انفيست، ستعطي أولوية للموارد المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد بنسبة 95 في المائة على مواد أولية محلية، مما يعزز الاستقلال الصناعي للمملكة.

وأبرز السيد بناني أن هذا المصنع ي قام على مساحة 7.1 هكتار، منها 28.700 متر مربع مغطاة موزعة على ثلاثة مستويات، ومن المرتقب أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أنه تم تصميم المشروع ليكون مشروعا أخضرا، حيث يتضمن محطة لمعالجة المياه تتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى قدرة كهربائية تبلغ 14 ميغاواط، منها 40 في المائة من مصادر طاقة خضراء، مما يقلص بشكل ملموس البصمة الكربونية للوحدة الصناعية "AYA".

من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة أنوار إنفيست، السيد بوتكراي، أنه "من خلال هذا المشروع، نرتقي إلى مرحلة جديدة في مسار تنويع وتحديث مجموعة أنوار إنفيست".

وقال "نطمح إلى بناء فاعل وطني وإقليمي رائد في صناعة الخمائر والمحسنات الغذائية، عبر الجمع بين التميز الصناعي والابتكار البيوتكنولوجي والاستدامة"، مبرزا أن المشروع الصناعي AYA صمم ليكون مشروعا مستقبليا قادرا على خلق قيمة مضافة ووظائف مؤهلة في خدمة المملكة.

وعلى هامش هذا الحفل، تم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومجموعة أنوار إنفيست. وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد الالتزام المشترك بإنجاح هذا المشروع المهيكل، وتكامله مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.

ويندرج هذا المشروع في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من الاستثمار المنتج رافعة محورية لإنعاش الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع المغرب في القطاعات الواعدة. كما يواكب المشروع التوجه الملكي الرامي إلى تنويع القاعدة الصناعية للمملكة، وتعزيز سيادتها الغذائية، وتموقعها في مجالات مبتكرة ذات قيمة مضافة عالية.

وتؤكد هذه المبادرة طموح مجموعة أنوار إنفيست في تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي، وترسيخ دوره كفاعل أساسي في مجال التكنولوجيا الحيوية المطبقة على الصناعة الغذائية. وتهدف وحدة AYA إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق على الخميرة ومحسنات الخبز، كما ستساهم في تعزيز حضور المغرب دوليا من خلال تصدير 30 في المائة من إنتاجها.

يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مجال تثمين المنتجات الزراعية، فالمادة الأساسية التي تدخل في عملية إنتاج الخميرة هي "دبس السكر" (mélasse) والتي ت ستخلص بعد عملية استخراج السكر من الشمندر وقصب السكر. وبفضل هذا المشروع، تحصل هذه المادة على "حياة ثانية"، لتتحول إلى مادة خام استراتيجية في عملية الإنتاج، مما يعزز الاقتصاد الدائري المستدام. وتساهم هذه العملية ليس فقط في تقليل النفايات الزراعية، بل تخلق أيضا قيمة مضافة من منتج كان يعتبر في السابق مجرد مخلفات.

ي ظهر الجدول الزمني للمشروع نهجا مخططا وطموحا. فبعد اقتناء الأرض وإجراء الدراسات الفنية في عام 2022، وتوقيع اتفاقية الاستثمار في فبراير 2025، يتم إطلاق أعمال البناء في شتنبر 2025. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في منتصف عام 2027، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية من التوسعة في عام 2029، والتي ستعزز القدرة الصناعية للمشروع وترسيخ مكانة AYA الدولية.

ويتم تمويل الاستثمار الإجمالي للمشروع، الذي يبلغ 480 مليون درهم، من طرف CDG Capital بصفته المنسق الرئيسي للقرض، وبشراكة مع CIH Bank. ويجسد هذا الاستثمار التزام مجموعة أنوار إنفيست ببناء بنية تحتية صناعية متطورة، مع تحقيق معدل إدماج محلي يصل إلى 60 في المائة من إجمالي الاستثمار.

