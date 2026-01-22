الخميس 22 يناير 2026

تنظم كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة، من 28 إلى 30 أبريل المقبل، الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعلوم والتقنيات من أجل الطاقات المتجددة والبيئة (STR2E 2026).

ويهدف هذا اللقاء العلمي، المنظم بشراكة مع الجمعية المغربية للعلوم والتقنيات من أجل التنمية المستدامة، إلى تعزيز تبادل التجارب بين الطلبة والباحثين والأكاديميين، من داخل المغرب وخارجه، وتشجيع تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى المرتبطة بالإشكاليات الطاقية والبيئية.

كما يندرج هذا الموعد الأكاديمي في إطار مقاربة متعددة التخصصات تروم دعم التقدم العلمي في مجال الطاقات النظيفة وأنظمة حماية البيئة.

وعلى مدى ثلاثة أيام، سيقوم الخبراء والباحثون المشاركون في هذا الحدث بتقديم ومناقشة أبحاثهم وابتكاراتهم، من خلال محاضرات ومداخلات علمية مخصصة لأحدث التطورات والتقنيات في ميادين الطاقات المتجددة والبيئة.

كما يشكل الحدث منصة للتبادل والحوار العلمي لفائدة الطلبة الباحثين وطلبة الدكتوراه، الذين سيتاح لهم عرض أعمالهم، والاستفادة من ملاحظات الخبراء، والمساهمة في إثراء النقاش العلمي حول التحديات الطاقية والبيئية.

