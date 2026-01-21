الأربعاء 21 يناير 2026

تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم المرتفقين مالكي المركبات التي لا يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام، أن آخر أجل لأداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم السنة الجارية هو 31 يناير 2026.

وأوضح بلاغ للمديرية أنه في ما يخص المركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال السنة، يجب أداء الضريبة خلال الستين يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.

ومن جهة أخرى، ذكرت المديرية بأن أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات مجاني عبر الشبابيك البنكية الالكترونية (GAB)، والمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبنوك.

كما يمكن تحميل شهادة الأداء عبر الموقع الإلكتروني: www.vignette.ma.

(ومع: 21 يناير 2025)