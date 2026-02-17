Logo Logo
Bassin hydraulique du Loukkos: le taux de remplissage des barrages dépasse 94%

تسجل السدود الواقعة ضمن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس، يوم الاثنين 16 فبراير، معدل ملء إجمالي يصل إلى 94,2 في المائة من مجموعة حقينة هذه السدود.

وحسب الأرقام الواردة بمنصة "الما ديالنا"، التابعة لوزارة التجهيز والماء، يبلغ المخزون المائي الإجمالي بالسدود، الواقعة ضمن تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 1802,6 مليون متر مكعب إلى غاية صباح اليوم الاثنين 16 فبراير.

وأبرز المصدر ذاته أن 7 سدود تسجل معدل ملء بنسبة 100 في المائة، ويتعلق الأمر بسد وادي المخازن (672,8 مليون متر مكعب)، وسد الشريف الإدريسي (121,6 مليون متر مكعب)، وسد سمير (38,9 مليون متر مكعب)، وسد ابن بطوطة (29.1 مليون متر مكعب).

كما ي س جل معدل ملء كامل كل من سد مولاي الحسن بن المهدي (23,4 مليون متر مكعب)، وسد شفشاون (12,2 مليون متر مكعب)، والنخلة (4,2 مليون متر مكعب).

وتسجل 3 سدود أخرى معدل ملء يفوق 95 بالمائة، بدءا بسد دار خروفة بنسبة 98 في المائة (472,7 مليون متر مكعب)، والخروب بمعدل ملء 97 في المائة (184,1 مليون متر مكعب)، وسد طنجة المتوسط بنسبة 95 في المائة (21 مليون متر مكعب).

كما انتعش المخزون المائي بباقي السدود بفضل الموارد المائية المهمة التي استقبلتها خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفع معدل ملء سد تاسع ابريل 1947 إلى 71 في المائة (213,8 مليون متر مكعب)، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 57 في المائة (6,8 مليون متر مكعب) وسد جمعة إلى 30 في المائة (1,5 مليون متر مكعب).

يذكر أن معطيات منصة "الما ديالنا" تشير إلى أن المخزون المائي الإجمالي بكافة السدود الكبرى بالتراب الوطني تجاوز 11.833 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 70.6 في المائة.

(ومع: 16 فبراير 2026)
 

آخر الأخبار

استئناف الدراسة الحضورية بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير إثر تحسن الظروف المناخية

إقليم تازة: تكوين لفائدة الوسطاء الجماعاتيين حول تعزيز صحة الأم والطفل وتحسين مؤشرات الصحة العامة

إطلاق العمل بالرقم الوطني 5757 لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين طيلة أيام شهر رمضان المبارك

حوض سبو.. واردات مائية تتجاوز المعدلات الاعتيادية بنسبة 163 في المائة بين فاتح شتنبر 2025 و14 فبراير الجاري

أمير المؤمنين يأمر بفتح المساجد المشيدة أو المعاد بناؤها أو المرممة في وجه المصلين مع بداية شهر رمضان

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي