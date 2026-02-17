الاثنين 16 فبراير 2026

تسجل السدود الواقعة ضمن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللوكوس، يوم الاثنين 16 فبراير، معدل ملء إجمالي يصل إلى 94,2 في المائة من مجموعة حقينة هذه السدود.

وحسب الأرقام الواردة بمنصة "الما ديالنا"، التابعة لوزارة التجهيز والماء، يبلغ المخزون المائي الإجمالي بالسدود، الواقعة ضمن تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 1802,6 مليون متر مكعب إلى غاية صباح اليوم الاثنين 16 فبراير.

وأبرز المصدر ذاته أن 7 سدود تسجل معدل ملء بنسبة 100 في المائة، ويتعلق الأمر بسد وادي المخازن (672,8 مليون متر مكعب)، وسد الشريف الإدريسي (121,6 مليون متر مكعب)، وسد سمير (38,9 مليون متر مكعب)، وسد ابن بطوطة (29.1 مليون متر مكعب).

كما ي س جل معدل ملء كامل كل من سد مولاي الحسن بن المهدي (23,4 مليون متر مكعب)، وسد شفشاون (12,2 مليون متر مكعب)، والنخلة (4,2 مليون متر مكعب).

وتسجل 3 سدود أخرى معدل ملء يفوق 95 بالمائة، بدءا بسد دار خروفة بنسبة 98 في المائة (472,7 مليون متر مكعب)، والخروب بمعدل ملء 97 في المائة (184,1 مليون متر مكعب)، وسد طنجة المتوسط بنسبة 95 في المائة (21 مليون متر مكعب).

كما انتعش المخزون المائي بباقي السدود بفضل الموارد المائية المهمة التي استقبلتها خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفع معدل ملء سد تاسع ابريل 1947 إلى 71 في المائة (213,8 مليون متر مكعب)، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى 57 في المائة (6,8 مليون متر مكعب) وسد جمعة إلى 30 في المائة (1,5 مليون متر مكعب).

يذكر أن معطيات منصة "الما ديالنا" تشير إلى أن المخزون المائي الإجمالي بكافة السدود الكبرى بالتراب الوطني تجاوز 11.833 مليون متر مكعب، بمعدل ملء يناهز 70.6 في المائة.

(ومع: 16 فبراير 2026)

