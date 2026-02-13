الجمعة 13 فبراير 2026

بمبادرة من الرابطة البيطرية المغربية وبتعاون مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تم تنظيم قافلة ميدانية مجانية لفحص وتقديم العلاجات الضرورية للماشية وكذا للحيوانات الأليفة بالدواوير المتضررة من الفيضانات بمنطقة القصر الكبير.

وعملت القافلة، التي نظمت أيضا بتنسيق مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، طيلة يوم الخميس بعدد من الدواوير التابعة لدائرة القصر الكبير على فحص وعلاج وتلقيح عدد كبير من القطيع (الأغنام، الأبقار، الماعز...) وكذا تلقيح الحيوانات الضالة منها والأليفة (لاسيما الخيول).

وبالإضافة إلى العلاجات الضرورية والتلقيح، قدم الفريق البيطري الذي فاق عدده 20 بيطريا بتقديم النصائح التي يجب اتباعها في كيفية الحفاظ على القطيع في مثل هذه الظروف المناخية الاستثنائية.

وفي هذا الإطار أكد رئيس الرابطة البيطرية المغربية، محمد أورايس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القافلة، التي نظمت بتنسيق مع السلطات المحلية، تروم الحفاظ عل الثروة الحيوانية والمساهمة في التخفيف على الفلاحة بالدواوير المتضررة.

وأضاف أن القافلة، التي تندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في النهوض بالعالم القروي والحفاظ على الموروث الحيواني الوطني، قامت بتشخيص الأمراض التي تعاني منها الماشية (الأبقار والاغنام ...) والمجترات الصغيرة والحيوانات الأليفة.

وتم في إطار القافلة، يؤكد، تقديم ما يناهز طن ونصف طن من الأعلاف للحيوانات الصغيرة، وطن ونصف طن من الأدوية لنقدمها للفلاحة.

وأبرز أهمية هذه الحملات المجانية على اعتبار أن القطيع هو ثروة وطنية ومن الركائز الأساسية بالعالم القروي.

من جهته، أكد رئيس المصلحة البيطرية بإقليم العرائش، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمود بوسعيد، أن العمليات التي قامت بها القافلة تشمل، بالخصوص، تقريب العلاجات الضرورية لبعض الأمراض المتداولة التي تعاني منها الماشية في مثل هذه الظروف المناخية منها الطفيليات الداخلية والخارجية.

وأضاف، في تصريح مماثل، أنه تم تلقيح الحيوانات الأليفة، وتوعية الكسابة حول الطرق لصحيحة لتربية المواشي بالعالم القروي الذي يعاني من عدة إكراهات.

وعبر عدد من المستفيدين عن استحسانهم لهذه المبادرة في هذا الظرف الاستثنائي، لاسيما وأن الفريق البيطري قام بتشخيص أمراض المواشي وعلاج الطفيليات مجانا، وهو ما يساهم في تحصين ووقاية الماشية وتحصين الحيوانات الأليفة ضد الأمراض.

كما استفاد الفلاحون من الإرشاد والوعي حول التربية الصحيحة وطرق الوقاية من الأمراض.

