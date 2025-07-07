الاثنين 7 يوليو 2025

تحت الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، تنظم الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، الدورة الأولى لبطولة العالم المدرسية للغولف، التي ستجرى أطوارها خلال الفترة من 14 إلى 21 يوليوز 2025، بمسالك نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط.

وأفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية للغولف ،صدر اليوم الاثنين ،بأن هذه البطولة المنظمة بشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ،هي مسابقة دولية جديدة في رياضة الغولف مخصصة للرياضيين الشباب في مرحلة التمدرس.

وستعرف هذه المسابقة مشاركة لاعبات ولاعبين يمثلون 17 دولة ومنطقة من أوربا وإفريقيا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، وهي تندرج في إطار الأجندة الرسمية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

وذكر المصدر ذاته أن البطولة ،التي ستلعب على المسالك الزرقاء لنادي الغولف الملكي دار السلام، ستجرى بنظام جمع عدد الضربات (ستوك بلاي) على 72 حفرة (18 حفرة في كل يوم)، ويسبقها يومان خاصان بالتداريب لاكتشاف مسالك الملعب، ويوم مخصص للتربية والثقافة.

و يتضمن البرنامج خمس فعاليات تتوزع بين أربع بطولات فردية (أقل من 18 سنة وأقل من 15 سنة، ذكورا وإناثا)، وبطولة للفرق (أربعة لاعبين عن كل وفد، مع احتساب أفضل ثلاث نتائج في كل يوم).

وسيتوج الفائزون في كل فئة بلقب "أبطال الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية للغولف"، وهو لقب سيحملونها لمدة سنة كاملة، كما سيحصلون على ميداليات رسمية. وسيتوج الفريق بلقب بطل العالم للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية.

موازاة مع ذلك، سيحظى المشاركون بفرصة الاستفادة من برنامج ثقافي وتربوي يشمل حفلي الافتتاح والاختتام، ويوم مخصص لزيارة واكتشاف مدينة الرباط، والتعرف على أكاديمية الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية (الأخلاق الرياضية، الصحة، الدبلوماسية من خلال الرياضة)، إضافة إلى الحفل التقليدي للدول.

و نقل البلاغ عن أمين مال الجامعة الملكية المغربية للغولف،السيد علي بنسودة قوله " إن استضافة المغرب لهذه الدورة الأولى يعتبر في نفس الوقت تشريفا وتكليفا بالنسبة لنا ولجميع شركائنا"، مبرزا أن "هذا الإنجاز يجسد رؤية صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الذي يضع الشباب على الدوام في صلب المشروع الوطني لرياضة الغولف".

و أضاف أن هذه التظاهرة " تجسد طموحنا المتمثل في جعل الغولف رافعة للتربية، ونقل القيم وتحقيق التميز ( ..) يغمرنا شعور بالارتياح، ونحن نعاين جهودنا المشتركة تؤتي اليوم النتائج المنتظرة منها، وتذكي الحياة في حدث أصبح حقيقة ملموسة، والذي يضع الرياضة المدرسية في قلب دينامية دولية ."

كما نقل البلاغ عن رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، السيد زيلكو تاناسكوفيتش قوله إن" تنظيم أول بطولة مدرسية عالمية لغولف للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في المملكة المغربية يعد إنجازا هاما بالنسبة للحركة الرياضية المدرسية العالمية" ، مبرزا أن هذه التظاهرة "تمثل احتفاء بإدراج رياضة الغولف في برامج الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وهو ما يدل بوضوح على التزامنا بإتاحة الفرص الرياضية المتنوعة للطبة الرياضيين الشباب عبر العالم".

و استطرد قائلا " نشعر بفخر كبير ونحن نعاين المملكة المغربية في مرتبة الطليعة في هذه اللحظة التاريخية، كما نعتز كثيرا بالتزامها باستضافة هذا الحدث للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية في دوراته الثلاث الأولى" ، مشددا على أن " هذه الشراكة تعكس الرؤية التي نتقاسمها معا والتي تستهدف تعزيز التميز، والشمولية، والوحدة من خلال الرياضة المدرسية ."

إلى جانب بعدها التربوي، يضيف البلاغ ،ستكون هذه البطولة أيضا "بمثابة بوابة حقيقية مفتوحة في وجه التنافس الرياضي على أعلى مستوى، وستمكن النتائج التي سيتحصل عليها المشاركون من كسب نقاط في التصنيف العالمي للجولف للهواة".

وتحظى البطولة أيضا بتأييد واعتراف من قبل الاتحاد الدولي للغولف، وهو ما عبر عنه المدير التنفيذي السيد أنتوني سكانلون، قائلا " يسعدنا أن نعاين ما يلعبه المغرب من دور رائد في الترويج لرياضة الجولف في صفوف الشباب" ، مشيرا الى أن الجامعة الملكية المغربية للغولف" قد وحدت جهود جميع الشركاء الرئيسيين من أجل إنجاح هذا المشروع الطموح الذي يعكس قيم الاتحاد الدولي للغولف على أحسن وجه، والتي تتجلى في التطوير الدولي، والروح الرياضية، والصداقة المتينة من خلال رياضة الغولف".

و بعد أن سجل بأن المغرب على استعداد لاستضافة بطولة العالم للفرق هواة سنة 2027 ، اعتبر سكانلون أن هذا الأمر" يؤكد بوضوح مكانة المملكة " كقوة حقيقية لتطوير رياضة الجولف على الساحة الدولية ."

وخلص البلاغ إلى أن هذا الحدث ، الذي سيحتضنه المغرب أيضا سنتي 2026 و2028، "يندرج في إطار بطولة العالم المدرسية للاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، ويؤكد التزام المملكة بتطوير الرياضة المدرسية والشباب على الصعيد الدولي".

(ومع: 07 يوليوز 2025)

