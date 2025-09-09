الرباط تحتضن الدورة السادسة لمعرض "الفرشاة العالمية" من فاتح إلى 4 أكتوبر المقبل

الأربعاء 10 شتنبر 2025

يحتضن مسرح محمد الخامس بالرباط، ما بين فاتح و4 أكتوبر المقبل، الدورة السادسة لمعرض "الفرشاة العالمية" ("The Global Brush").

ويشكل هذا الحدث، الذي ينظمه رواق (Aldar Art Gallery) بتعاون مع جمعية (تيتريت آرت)، استمرارية لسلسلة المعارض الدولية التي نظمها الرواق في عدة دول من بينها البحرين والأردن وتونس وتركيا، وهدفت إلى مد جسور التبادل الثقافي بين الفنانين العرب والعالميين.

وحسب المنظمين، فإن اختيار مدينة الرباط لاحتضان هذه الدورة "يعكس مكانة المغرب الحضارية والفنية، وغنى الفن المغربي المعاصر والتقليدي، وأهمية دوره في الساحة الفنية الدولية".

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المعرض لا يقتصر على عرض الأعمال الفنية، وإنما يعد منصة حوار مفتوحة بين الفنانين والنقاد والجمهور والمؤسسات الثقافية.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الدورة مئة فنان وفنانة من المغرب وخارجه، لعرض أعمالهم التي تتنوع بين الفن التشكيلي التجريدي، والتركيبي، والرقمي، والتفاعلي، إلى جانب عروض للفنون المعاصرة، والخط العربي، والتصوير، والنحت.

ويصاحب المعرض برنامج ثقافي غني يتضمن ندوات فكرية، ولقاءات مفتوحة مع الفنانين، وجلسات نقاش فني.

(ومع: 10 شتنبر 2025)