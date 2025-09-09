الأربعاء 10 شتنبر 2025

أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها بالإنصاف والموضوعية في تدبير مباريات ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وأبرزت الوزارة، في بلاغ بشأن عملية الانتقاء لولوج هذه المعاهد -سلك الإجازة- برسم السنة الدراسية 2025-2026، أنها "تظل منفتحة على استقبال ومعالجة جميع الشكايات والتظلمات المرتبطة بهذه العملية"، وفقا لما هو منصوص عليه في الإعلان عدد 26 بتاريخ 2 شتنبر 2025، وذلك تعزيزا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمانا للشفافية.

كما سجلت الوزارة أنه "حرصا منها على ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، وتنويرا للرأي العام الوطني، وتفاعلا مع التساؤلات الواردة من طرف المترشحين والمترشحات بشأن عملية الانتقاء لولوج هذه المعاهد، فإنها تؤكد احترام المساطر القانونية والتنظيمية ومنهجية انتقاء راسخة منذ إحداث المعاهد سنة 2013، وكذا اعتماد معالجة الكترونية تضمن الشفافية وتحديدا تلقائيا للمعهد".

وفي هذا الإطار، أوضح المصدر ذاته أن عملية الانتقاء لهذه السنة شهدت مشاركة مكثفة، حيث بلغ عدد المترشحين 154 ألفا و 933 مترشحا، تم انتقاء 72 ألفا و 541 منهم لاجتياز المباريات، للتباري حول 8600 مقعد موزعة على 25 معهدا، في إطار 265 شعبة.

وأضاف أن هذا الإقبال الكبير يعكس مدى جاذبية التكوين الذي توفره هذه المعاهد، وكذا ملاءمته لحاجيات سوق الشغل في قطاع الصحة، الذي يعرف تطورا مستمرا ويحتاج إلى كفاءات مؤهلة ذات تكوين متخصص، مبرزا أنه تم اعتماد هذه المنهجية في الانتقاء منذ سنة 2013، تاريخ إحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بما يضمن الاستمرارية والانسجام مع المعايير البيداغوجية المعتمدة في ولوج المؤسسات التكوينية التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية الانتقاء أجريت وفقا لمقتضيات منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 76 م.م.ب/22 الصادر بتاريخ 22 يونيو 2025، بناء على دراسة دقيقة لملفات الترشيح، واستنادا إلى المعدل المحتسب من نقطتي الامتحان الجهوي (بنسبة 25 في المائة) والامتحان الوطني (بنسبة 75 في المائة)، وليس المعدل العام للبكالوريا كما ورد في بعض الملاحظات. أما بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أحرار، فيعتمد المعدل العام المحصل عليه.

كما تختلف العتبة المعتمدة حسب التخصص والمعهد، وفقا لعدد المقاعد المفتوحة وعدد المترشحين، مما يكرس مبدأ التنافسية ويعزز تكافؤ الفرص.

وبخصوص المعالجة الالكترونية، أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن معالجة جميع ملفات الترشيح تتم إلكترونيا عبر النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، المرتبط بمنظومة “مسار”، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، ويعزز مبدأ الشفافية في تدبير المباريات.

ولفت البلاغ إلى أن تحديد المعهد يتم تلقائيا أثناء عملية الترشيح، بناء على المسلك والشعبة المختارة، ومقر المديرية الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي حصل منها المترشح على شهادة البكالوريا.

(ومع: 09 شتنبر 2025)

