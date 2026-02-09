الاثنين 9 فبراير 2026

افتتحت، يوم الاثنين 09 فبراير بمقر مجلس المستشارين، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة حضور مسؤولين برلمانيين، وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية الدستورية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.

وتناقش دورة هذه السنة، التي تنظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع "العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا".

ويهدف المنتدى إلى بناء فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها على العدالة الاجتماعية، ودعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية، من خلال تبادل التجارب والخبرات.

كما يسعى إلى تعزيز أدوار البرلمانات في توجيه ومواكبة وتقييم السياسات الاجتماعية، وتوطيد التعاون البرلماني الدولي وتبادل الممارسات الفضلى في مجال الإنصاف والحماية الاجتماعية.

(ومع: 09 فبراير 2025)