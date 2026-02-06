Logo Logo
تدبير مخاطر الفيضانات: إجلاء 154 ألفًا و309 شخصًا بالجماعات الترابية المعنية

ذكرت وزارة الداخلية في معطيات محينة أنه تم إلى حدود يوم الجمعة 06 فبراير إجلاء ونقل ما مجموعه 154309 شخص على مستوى الجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات، والموزعة على عدد من الأقاليم.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات تأتي في إطار تدخلات وقائية تروم حماية الأرواح وضمان سلامة المواطنين، مضيفا أنه تم بإقليم العرائش إجلاء 112695 شخصا، وبإقليم القنيطرة 23174 شخصا، وبإقليم سيدي قاسم 14079 شخصا، وبإقليم سيدي سليمان 4361 شخصا.

وتابع أن عمليات الإجلاء المتدرج لسكان عدد من الجماعات الترابية المعرضة لمخاطر الفيضانات ما تزال متواصلة، وفق مقاربة استباقية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة، مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستيكية لضمان نقل الأشخاص المتضررين في أفضل الظروف.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن الغالبية العظمى من ساكنة مدينة القصر الكبير قد غادرت المدينة في إطار التدابير الاحترازية والاستباقية المعتمدة، مؤكدة، بالموازاة مع ذلك، على أن المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية تشير إلى عدم انحسار الفيضانات واحتمال تفاقم الوضعية الهيدرولوجية وارتفاع منسوب المخاطر، الأمر الذي يستدعي من المواطنات والمواطنين الاستمرار في أعلى درجات اليقظة والحذر، وعدم المغامرة بالعودة في هذه المرحلة إلى المناطق المتضررة، إلى حين تحسن الأوضاع وصدور توجيهات رسمية في هذا الشأن، حفاظا على الأرواح وضمانا لسلامة الجميع.

(ومع: 06 فبراير 2025)

آخر الأخبار

الحكومة تواكب عن كثب تطورات الفيضانات وتبقى معبأة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة

كمال الودغيري في "ضيف جواز الشباب" : مسار علمي مُلهم

تموين السوق الوطنية بالمواد البترولية في وضعية مستقرة ومتحكم فيها

أزيد من 6800 مقاولة تم إحداثها بجهة سوس-ماسة إلى متم نونبر الماضي

الصويرة تحتضن الدورة الرابعة للمهرجان الدولي "روح الثقافات" بين 14 و17 فبراير الجاري

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي