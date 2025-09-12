الاثنين 15 شتنبر 2025

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يحرص باستمرار على تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتنمية المشتركة في إفريقيا.

وقالت الوزيرة، خلال افتتاح المائدة المستديرة للاستثمار المخصصة لتمويل المخطط الوطني للتنمية 2024-2028 لجمهورية إفريقيا الوسطى، أن هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، يعكس "الالتزام الدائم للمملكة المغربية لصالح التعاون جنوب-جنوب ومواكبة تنمية هذا البلد".

و أكدت ، في تصريح للصحافة، أن هذا الحدث يندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التضامن الإفريقي، مؤكدة أن المملكة تقف إلى جانب جمهورية إفريقيا الوسطى التي تتجه نحو مسار تنموي واعد.

وأضافت أن تنظيم هذا اللقاء بالمغرب، الذي يملك تجربة كبيرة في تطوير شراكات القطاعين العام والخاص وفي تعبئة التمويلات، يمثل فرصة هامة لتقديم الفرص الاستثمارية التي تقدمها جمهورية إفريقيا الوسطى أمام المستثمرين الدوليين والإقليميين.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بجمهورية إفريقيا الوسطى، ريتشارد فيلاكوتا، أن "هذه المائدة المستديرة تشكل موعدا يكتسي أهمية قصوى لجمهورية إفريقيا الوسطى، على اعتبار أنها المرة الأولى التي ينظم فيها حدث من هذا النوع بالدارالبيضاء المدينة التي تعد مركزا تجاريا معترفا به على الصعيد الدولي".

وقال فيلاكوتا، في تصريح مماثل، إن "بلادنا تفخر بشكل خاص بالتعاون مع المملكة المغربية لتعبئة المستثمرين حول الخطة الوطنية للتنمية، التي تعكس طموحات شعبنا في مجال النمو المستدام والتقدم".

وأشار إلى أن "الهدف يتمثل في تعبئة حوالي 12,5 مليار دولار من أجل تمويل المشاريع الاستراتيجية المدرجة في هذا المخطط ، وهي خطوة حاسمة لإطلاق دينامية جديدة للتنمية".

وجرى حفل افتتاح هذا اللقاء بحضور رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فخامة السيد فوستين-أرشانج تواديرا، مرفوقا بعدد من كبار المسؤولين في بلاده.

كما شارك في حفل الافتتاح، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، والسفير، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، والسفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

ومع: 14 سبتمبر 2025

