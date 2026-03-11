Logo Logo
Création de 109 656 entreprises au Maroc à la fin de 2025

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات، التي تم إحداثها في المغرب عند متم سنة 2025، بلغ 109 ألف و656 مقاولة.

وأوضح المكتب، ضمن لوحة القيادة العامة لبارومتر إحداث المقاولات، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (78 ألفا و622 مقاولة)، والأشخاص الذاتيين (31 ألفا و034 مقاولة).

وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 35,7 في المائة من إجمالي المقاولات، يليه البناء والأشغال العمومية وأنشطة العقار (19,65 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,63 في المائة)، والنقل (7,79 في المائة)، والصناعات (7,01 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,71 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,89 في المائة)، والأنشطة المالية (1,86 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,78 في المائة).

وحسب الجهات، هيمنت جهة الدار البيضاء - سطات على ترتيب المقاولات المحدثة بما مجموعه 33.959 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (15.286)، والرباط -سلا-القنيطرة (13.983)، ومراكش-آسفي (12.342)، وسوس-ماسة (7.515)، وفاس-مكناس (7.454)، والجهة الشرقية (6.128)، والعيون-الساقية الحمراء (4.185)، والداخلة-واد الذهب (2.960) وبني ملال-خنيفرة (2.689)، ودرعة-تافيلالت (2.313)، ، ثم كلميم-واد نون (842).

وحسب الشكل القانوني، تمثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، نسبة 64,8 في المائة من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 34,4 في المائة.

(ومع: 11 مارس 2026)

