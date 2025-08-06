Logo Logo
Disponibilité des réserves de sang: la situation actuelle est rassurante

أكدت الوكالة المغربية للدم ومشتقاته أن الوضعية الراهنة لمخزون الدم مطمئنة، وأن عمليات التبرع بالدم مستمرة بانتظام في مختلف جهات المملكة.

وشددت الوكالة في بلاغ صحفي، على إثر ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص نقص في مخزون الدم خلال فصل الصيف، على أن المغرب لا يعرف في الوقت الراهن أي خطر وشيك مرتبط بنفاد مخزون الدم، وذلك بفضل الوعي المتزايد لدى المواطنات والمواطنين، وتجاوبهم الإيجابي مع حملات التبرع، بما يضمن الاستجابة للحاجيات الطبية الملحة.

ونوهت عاليا بروح التضامن والانخراط الجماعي الذي أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وكذا المواطنات والمواطنين الذين يلبون نداء الواجب الإنساني، خاصة خلال الفترات التي تعرف ضغطا موسميا على مراكز تحاقن الدم.

وأكدت الوكالة أن جميع حاجيات المستشفيات العمومية والخاصة من الدم ومشتقات الدم تتم تلبيتها بشكل منتظم ويومي، بفضل التنسيق الدقيق والمستمر بين مراكز تحاقن الدم الجهوية والمؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وإذ تطمئن الوكالة الجميع بشأن الوضعية الحالية، فإنها تجدد دعوتها لكافة المواطنات والمواطنين إلى مواصلة التبرع بالدم بشكل منتظم، لأن الحاجة إلى الدم لا ترتبط بزمن أو ظرفية، بل هي مستمرة ودائمة لإنقاذ أرواح الأطفال، والنساء الحوامل، ومرضى السرطان، والمصابين في الحوادث، مشددة على أن التبرع بالدم هو فعل حياة ومسؤولية جماعية.

(ومع: 07 غشت 2025) 

آخر الأخبار

اعتماد مالي بقيمة مليار درهم لبناء وصيانة الطرق غير المصنفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

مهرجان "سيني بلاج" بالهرهورة في دورته السادسة من 26 إلى 30 غشت

أنظمة التقاعد بالمغرب .. استخلاص 66,8 مليار درهم من المساهمات سنة 2024

مسرح "رياض السلطان": فضاء فريد للإبداع في قلب المدينة العتيقة لطنجة، حيث يلتقي التاريخ بالحداثة

25 مليون و840 ألف درهم لدعم تنظيم المهرجانات السينمائية برسم دورة يوليوز 2025

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي