A crisis unit has been established by the Ministry of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates to address the concerns of Moroccans residing in the Middle East region.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن إحداث خلية أزمة من أجل مواكبة انشغالات الجالية المغربية المقيمة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب مستجدات أوضاع وأحوال الجالية المغربية "التي تظل مدعوة لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة بالبلدان المضيفة".

وأضافت أنه تم تخصيص أرقام هاتفية رهن إشارة المواطنين المغاربة المتواجدين بالدول المعنية من أجل التواصل والاستفسار.



- رقم الاتصال على مستوى الوزارة: * الرقم الأخضر: 0800008098 - أرقام الاتصال على مستوى السفارات: * المملكة العربية السعودية: 966559634790+ * الإمارات العربية المتحدة: 971506796991+ * مملكة البحرين: 97332055053+ - 97339042877+ - 97317180444+ * دولة قطر: 97444831884+ - 97444831885+ * دولة الكويت: 96566120164+ * المملكة الأردنية الهاشمية: 962797087839+


 

