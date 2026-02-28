السبت 28 فبراير 2026

قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، اليوم السبت، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، قام صاحب الجلالة، أيضا، بالترحم على قبر فقيد المغرب الكبير جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه.

