Su Majestad el Rey, Amir Al Muminin, se recoge ante la tumba del Difunto Su Majestad el Rey Mohammed V

 قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، اليوم السبت، بزيارة ضريح محمد الخامس حيث ترحم جلالته على الروح الطاهرة لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، وذلك بمناسبة حلول العاشر من رمضان الأبرك، ذكرى وفاة أب الأمة طيب الله ثراه.

وبهذه المناسبة، قام صاحب الجلالة، أيضا، بالترحم على قبر فقيد المغرب الكبير جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، قدس الله روحه.

الذكرى الـ67 لوفاة جلالة المغفور له محمد الخامس.. مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام لأب الأمة من أجل الاستقلال والكرامة

الشعب المغربي يحتفل يوم السبت بالذكرى التاسعة عشرة لميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

أكادير.. الإعلان عن طلب اقتراح مشاريع لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2026

هاكاثون "تحدي الميناء الذكي 2026" في دورته الرابعة من 1 إلى 25 مارس المقبل

