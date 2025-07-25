الجمعة 25 يوليو 2025

انطلقت، مساء الخميس 24 يوليوز، في رحاب منتزه الحسن الثاني بالرباط، فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المهرجان الدولي للموسيقات الأندلسية، الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويأتي تنظيم هذه التظاهرة الثقافية والفنية، المنظمة تحت شعار "التنوع الموسيقي والحوار الثقافي"، في إطار الاحتفاء بعيد العرش المجيد، وتثمين الموروث الأندلسي المشترك بين ضفتي المتوسط، وكذا صون الروابط الثقافية والروحية التي تجمع بين المغرب وإسبانيا.

وشهد حفل الافتتاح تقديم عرضين موسيقيين أدتهما كل من فرقة "كونفيفينسيا" الفرنسية بقيادة الفنان برنارد ريفال، وقدمت خلاله مقطوعات تعود إلى فن "التروبادور" الذي ازدهر خلال العصر الوسيط، وفرقة "روافد موسيقية" برئاسة الفنان عمر المتيوي، التي أطربت الجمهور بوصلة من روائع الطرب الأندلسي المغربي.

وقال نائب الكاتب العام لجمعية رباط الفتح، نبيل فنجيرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدورة من المهرجان "تشكل مناسبة للاحتفاء بالقيم الفنية التي توحد شعوب ضفتي المتوسط، مضيفا أن المهرجان يهدف إلى إبراز المواهب الجديدة، والانفتاح على الثقافات الأندلسية المتنوعة، وتشجيع الأجيال الصاعدة على تملك هذا التراث اللامادي المشترك".

وأكد أن هذا الحدث الفني "يندرج ضمن رؤية الجمعية الرامية إلى ترسيخ الرباط كحاضرة ثقافية تتنفس الإبداع طيلة السنة"، مبرزا "الرهان الثقافي والتربوي الذي تحمله هذه التظاهرة، لا سيما في ما يتعلق بتأهيل الشباب وتوسيع آفاقه الفنية والانسانية".

من جانبه، عبر الفنان الفرنسي برنارد ريفال، قائد مجموعة "كونفيفينسيا"، في تصريح مماثل، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الموعد الثقافي، مؤكدا أن الموسيقى التي قدمتها فرقته وجدت تجاوبا لافتا لدى الجمهور المغربي، لما تحمله من تقاطعات فنية وروحية مع الموسيقى الأندلسية.

أما الفنان عمر المتيوي، رئيس فرقة "روافد موسيقية"، فقد أكد أن هذا المهرجان يشكل لحظة احتفاء بفن موسيقي عريق متجذر في التاريخ المغربي والأندلسي، قائلا "إن الموسيقى الأندلسية ليست فقط فنا راقيا، بل حاملا لقيم التعدد والانفتاح والتسامح"، ومشددا على أهمية صون هذا التراث وتعزيزه في الوعي الجماعي للأجيال الجديدة.

ويواصل المهرجان الدولي للموسيقات الأندلسية فعالياته يومي 25 و26 يوليوز الجاري، من خلال برنامج فني متنوع يجمع بين عروض الطرب الأندلسي والإنشاد الروحي والتعبيرات الموسيقية الأصيلة، بمشاركة نخبة من الفنانين والفرق المغربية والدولية.

(ومع: 25 يوليوز 2025)

