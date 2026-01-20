الثلاثاء 20 يناير 2026

تم على مستوى إقليم اشتوكة آيت باها تأهيل وإصلاح مجموعة من المؤسسات الصحية في أفق تجويد الخدمات المقدمة للمرضى، ودعم الولوج الى العلاجات الاساسية في شروط جيدة.

وحسب معطيات للمندوبية الاقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية فإن هذه العملية المنجزة من قبل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة شملت إصلاح وتأهيل وتجهيز كل من المركز الصحي القروي المستوى الثاني "الحلات" بجماعة "تسكدلت" والمركز الصحي القروي المستوى الثاني لمركز "هلالة"، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني لأيت باها بالإضافة إلى المركز الصحي الحضري المستوى الأول لبيوكرى.

وقد مكنت عملية التأهيل من إخراج مؤسسات صحية من الجيل الجديد بمواصفات تقنية وهندسية ترتقي بالمرفق الصحي، بمختلف فضاءاته، وتمكن من الرفع من نوعية وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، ولساكنة تتجاوز 50 ألف نسمة بمختلف الجماعات المستهدفة.

هذا بالاضافة إلى تحسين شروط العمل داخل هذه المؤسسات، وتمكينها من مختلف التجهيزات الطبية والبيوطبية ووضعها رهن إشارة الأطقم الطبية والتمريضية. وستتكفل هذه المؤسسات بتوفير سلة من العلاجات مرتبطة بتقديم استشارات وفحوصات طبية عامة، بالإضافة إلى العلاجات التمريضية الأساسية ومراقبة صحة الأم والطفل، ومراقبة الحمل وبعد الولادة، وتتبع حالة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة، مع العناية بصحة الشباب والمراهقين والصحة المدرسية والقيام بعمليات التحسيس والصحة المدرسية وتقديم خدمات الولادة في قاعات متخصصة.

يشار إلى أن عملية التأهيل التي همت هذه المؤسسات، والتي شرعت في تقديم خدماتها، يراهن عليها بشكل كبير من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاعادة الاعتبار للمرفق الصحي بمختلف مكوناته، وتعزيز منظومة الرعاية بمختلف جماعات الاقليم، والنهوض بصحة القرب، ودعم العرض الصحي.

كما تهدف إلى تخفيف الضغط على المنشآت الحالية، مع تمكين ساكنة المناطق القروية والجبلية من الولوج إلى العلاجات الأساسية والتقليص من الفوارق المجالية في هذا القطاع.

