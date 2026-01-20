الثلاثاء 20 يناير 2026

واصلت اللجنة الإقليمية لليقظة بتاونات تعبئتها الشاملة، وذلك في إطار المواكبة والتتبع المستمرين للوضعية الميدانية من أجل إزاحة الثلوج وتسهيل انسيابية حركة السير.

وهكذا، قامت اللجنة بتعبئة وتسخير الموارد البشرية والآليات والوسائل اللوجستيكية التابعة للمديرية الاقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك لإزاحة الثلوج من الطريق الاقليمية رقم 5337 الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 510 (طهر السوق) على مستوى دوار تمشاشت التابع لجماعة تمضيت باتجاه الحدود مع اقليم الحسيمة من النقطة الكيلومترية 23 الى النقطة الكيلومترية 26.

وتأتي هذه العملية على إثر التساقطات الثلجية التي عرفتها منطقة تمشاشت التابعة لجماعة تمضيت بإقليم تاونات لتواجدها بمستويات عالية من الارتفاع.

وقد مكنت هذه التدخلات التي تمت بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، من فتح الطريق وتسهيل انسيابية واستمرارية حركة السير في وجه مستعملي هذا المحور الطرقي وكذلك الساكنة المجاورة لفك العزلة عنهم وتمكينهم من التزود بالمواد الضرورية وممارسة حياتهم اليومية في ظروف عادية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تسهيل حركة السير والولوج تتواصل على مستوى مناطق متفرقة بالإقليم.

وتندرج هذه العملية، التي تمت تحت الإشراف المباشر لعامل الإقليم عبد الكريم الغنامي، في إطار سلسلة من الإجراءات والتدخلات الاستباقية والاستعجالية التي تباشرها اللجنة الاقليمية لليقظة تنفيذا للمخطط الاقليمي للتخفيف من آثار موجة البرد وتداعيات التقلبات المناخية وسوء الأحوال الجوية لفائدة ساكنة المناطق المعنية بالإقليم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودورية وزير الداخلية بخصوص تفعيل المخطط الوطني الشامل للحد من انعكاسات موجة البرد والتقلبات المناخية.

