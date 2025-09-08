الثلاثاء 9 شتنبر 2025

أظهر الاستقصاء الشهري للظرفية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر يوليوز الماضي، تحسنا في النشاط الصناعي.

وأبرز بنك المغرب في استقصائه الشهري للظرفية في القطاع الصناعي أن الإنتاج والمبيعات شهدت تناميا في كافة الفروع باستثناء "النسيج والجلد" حيث عرفت المبيعات استقرارا.

وأوضح المصدر ذاته أنه في هذه الظروف، يكون معدل استخدام القدرات الإنتاجية قد بلغ 79 في المائة، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الشهر السابق.

وفي ما يخص الطلبات، فقد تكون هذه الأخيرة سجلت ارتفاعا، لتغطي تطورا في "الصناعات الغذائية" و"الميكانيك والمعادن"، وركودا في "الكيمياء وشبه الكيمياء"، وتراجعا في "النسيج والجلد".

أما بخصوص دفاتر الطلبيات، فقد استقرت عند مستوى أقل من العادي، وهو ما يعكس مستوى أعلى من العادي في "الصناعات الغذائية"، ومستوى عاديا في "الميكانيك والمعادن"، ومستويات أقل من العادي في "النسيج والجلد" و"الكيمياء وشبه الكيمياء".

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات بجميع الفروع باستثناء "النسيج والجلد" حيث يرتقب أن يشهد ركودا.

(ومع: 09 شتنبر 2025)