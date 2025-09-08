Logo Logo
Industrie : l'activité s'améliore en juillet 2025

أظهر الاستقصاء الشهري للظرفية الصادر عن بنك المغرب برسم شهر يوليوز الماضي، تحسنا في النشاط الصناعي.

وأبرز بنك المغرب في استقصائه الشهري للظرفية في القطاع الصناعي أن الإنتاج والمبيعات شهدت تناميا في كافة الفروع باستثناء "النسيج والجلد" حيث عرفت المبيعات استقرارا.

وأوضح المصدر ذاته أنه في هذه الظروف، يكون معدل استخدام القدرات الإنتاجية قد بلغ 79 في المائة، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع الشهر السابق.

وفي ما يخص الطلبات، فقد تكون هذه الأخيرة سجلت ارتفاعا، لتغطي تطورا في "الصناعات الغذائية" و"الميكانيك والمعادن"، وركودا في "الكيمياء وشبه الكيمياء"، وتراجعا في "النسيج والجلد".

أما بخصوص دفاتر الطلبيات، فقد استقرت عند مستوى أقل من العادي، وهو ما يعكس مستوى أعلى من العادي في "الصناعات الغذائية"، ومستوى عاديا في "الميكانيك والمعادن"، ومستويات أقل من العادي في "النسيج والجلد" و"الكيمياء وشبه الكيمياء".

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات بجميع الفروع باستثناء "النسيج والجلد" حيث يرتقب أن يشهد ركودا.

(ومع: 09 شتنبر 2025) 

آخر الأخبار

مراكش تواصل بعزم إعادة ترميم معالمها التاريخية التي تأثرت بفعل الزلزال

مهرجان "طنجاز" يعلن عن دورته الـ23 في الفترة من 18 إلى 20 شتنبر 2026

الموسم الدراسي 2026/2025.. التحاق حوالي 8 ملايين و271 ألف تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية على المستوى الوطني

السيد بنسعيد يؤكد أن الوزارة تعمل على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية تمكن من ضمان فعالية تنظيم المهنة بشكل ذاتي

فعاليات المهرجان الثقافي والفني والرياضي بمدينة قصبة تادلة من 09 إلى 14 شتنبر 2025

تابع زيارتك لبوابتنا

touristes

السياح
Patrimoine

التراث المادي
Patrimoine Immatériel

التراث غير المادي