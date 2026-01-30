الجمعة 30 يناير 2026

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، يوم الجمعة 30 يناير بمراكش، أن تحقيق علامة "صنع في المغرب" في مجال الأجهزة الطبية يشكل أفقا استراتيجيا لتعزيز السيادة الصحية للمملكة.

وقال السيد الميداوي، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح الدورة الخامسة للقاء المغربي للهندسة الطبية الحيوية، الذي تنظمه الجمعية المغربية البيوطبية، إن "طموحاتنا تكمن في أفق أوسع يتمثل في الابتكار (...) ويعد +صنع في المغرب+ في مجال الأجهزة الطبية أفقا استراتيجيا نهدف جميعا إلى بلوغه لتعزيز السيادة الصحية للمملكة".

وأبرز أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تولي أهمية "قصوى" لميدان الطب الحيوي، الذي يشهد تطورا سريعا وتفاعلا قويا بين مختلف مكوناته، مشددا على ضرورة أن تشكل الجامعات ومؤسسات التكوين والمراكز البحثية والمستشفيات الجامعية والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية مثلثا متكاملا للمعرفة. وأكد أنه استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية للمملكة، شرعت الوزارة في إعادة هيكلة الدراسات الطبية بهدف تسريع توفير الكفاءات، دون المساس بجودة التكوين الأكاديمي.

وأضاف أن "هذا الإصلاح ترافق مع اعتماد هندسة تربوية جديدة، تركز على تطوير طب الأسرة، مع الاستناد إلى الرقمنة، والتعلم عن طريق المحاكاة، وزيادة ملحوظة في القدرة الاستيعابية، وينعكس ذلك في إنشاء مؤسسات تكوينية جديدة وتوسيع ميادين التدريب، لضمان ملاءمة أفضل بين التكوين واحتياجات الواقع".

وأفاد، في هذا السياق، بأن الوزارة اعتمدت نحو 30 مسارا تكوينيا في مجال الهندسة الطبية الحيوية خلال الدخول الجامعي لشهر شتنبر 2025، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات والمراكز الصحية بالكفاءات الوطنية المؤهلة. وأشار السيد الميداوي إلى أنه تمت الموافقة على إحداث خمس مدارس عليا متخصصة في الهندسة الطبية الحيوية، في كل من القطاعين الشريك والخاص، لتعزيز البنية التحتية التعليمية وتوفير تقنيين ومهندسين قادرين على مواكبة تحديث الأجهزة الطبية وتطوير الابتكار الوطني في هذا المجال الحيوي.

ويشكل اللقاء المغربي للهندسة الطبية الحيوية، المنظم تحت شعار "الهندسة البيوطبية .. عامل محفز لتنسيق الجهود في المنظومة الصحية المغربية"، محطة للتفكير في التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، في ظل تسارع وتيرة الإصلاحات، وتنامي دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، المنظم تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على مدى ثلاثة أيام، محاضرات علمية، وموائد مستديرة، وندوات متخصصة، وورشات تقنية، إلى جانب معرض مهني يضم أزيد من 50 عارضا، يمثلون شركات ومؤسسات رائدة وطنية ودولية. كما يعرف الحدث مشاركة أكثر من 60 متدخلا، وممثلين عن أزيد من 10 جمعيات إفريقية ودولية.

(ومع: 30 يناير 2025)