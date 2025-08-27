الخميس 28 غشت 2025

تم تخصيص غلاف مالي قدره 41 مليون و77 ألف و402 درهما لإنجاز أشغال بناء وتأهيل وتهيئة البنيات التحتية الرياضية بإقليم تزنيت.

ويأتي هذا الاستثمار الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بتزنيت)، والمجلس الإقليمي لتزنيت والجماعات الترابية بالإقليم، في إطار المجهودات الهادفة إلى تعزيز الرياضة المجتمعية والنهوض بدور الرياضة كرافعة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية.

ويتعلق الأمر ببناء 12 مركزا رياضيا للقرب بكل من جماعة أربعاء الساحل، وجماعة الركادة، وجماعة اثنين أكلو، بكلفة إجمالية قدرها 11 مليون و400 ألف درهم، إلى جانب بناء 9 مراكز رياضية للقرب بجماعات أربعاء رسموكة، وويجان، وبونعمان وسيدي بوعبدلي، وتاسريرت وتارسواط وأفلا إغير بمبلغ مالي يناهز 11 مليون و400 ألف درهم.

كما سيتم بناء 11 مركزا رياضيا للقرب بجماعات المعدر الكبير، تيزوغران، إداكوكمار، تيغمي، أيت إسافن، أنزي، أربعاء أيت أحمد، تافراوت المولود، إريغ نتهالة، أملن، وأيت وافقا، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون و900 ألف درهم، فضلا عن بناء مركزين رياضيين للقرب بجماعتي سيدي أحمد أوموسى واثنين أداي، بقيمة مالية قدرها مليون و900 ألف درهم.

من جهة أخرى، سيتم تأهيل القاعة المغطاة متعددة الرياضات بتافراوت بكلفة تقديرية قيمتها 5 ملايين و37 ألف و402 درهم، فضلا عن أشغال تهيئة الوحدة الإقليمية للرياضة بتكلفة إجمالية تناهز 700 ألف درهم.

جدير ذكره أن هذه المشاريع تندرج في سياق توفير فضاءات لائقة لممارسة الأنشطة الرياضية، وتشجيع الممارسة الرياضية لدى مختلف الفئات العمرية، وتعزيز القيم الصحية والاجتماعية في أوساط الشباب، وكذا الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المحلية الشاملة بالوسطين الحضري والقروي.

