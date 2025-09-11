الخميس 11 شتنبر 2025

تنظم الدورة الثانية من تظاهرة "عيد السينما"، من 11 إلى 14 شتنبر الجاري في 20 قاعة ومركب سينمائي عبر ربوع المملكة، حسب ما أعلن عنه المنظمون مساء الأربعاء 10 شتنبر خلال حفل الاطلاق بالمركب السينمائي "باتي كاليفورنيا" بالدار البيضاء.

وتهدف هذه المبادرة، المنظمة بشراكة مع المركز السينمائي المغربي والغرفة المغربية لقاعات السينما، إلى جعل الفن السابع في متناول مختلف فئات الجمهور، مع تعزيز مكانة السينما داخل المشهد الثقافي الوطني.

وعلى مدى أربعة أيام، ستتحول القاعات السينمائية إلى فضاءات للتبادل الثقافي، من خلال برمجة غنية تضم أكثر من 50 فيلما مغربيا ودوليا، يتم عرضها بسعر موحد يبلغ 30 درهما.

وفي كلمة بالمناسبة، قال مدير العمليات بإفريقيا لدى "سينما باتي"، فريديريك غودفرويد: "تؤكد هذه الدورة الثانية التزامنا بجعل السينما فضاء مفتوحا أمام الجميع. نريد أن تكون القاعات أماكن للحياة والثقافة واللقاء".

وأضاف أن "النجاح الجماهيري الذي حققته الدورة الأولى أبان عن وجود طلب حقيقي وانتظارات حقيقية لدى الجمهور".

وتميزت الأمسية الافتتاحية بالعرض ما قبل الأول للفيلم المغربي "سونات نوكتورن/ Sonate Nocturne" للمخرج عبد السلام الكلاعي، بحضور طاقم العمل.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مخرج الفيلم "إنه شعور خاص بالنسبة لي أن أفتتح هذه الدورة الثانية بفيلمي "سونات نوكتورن"، الذي أردت أن أخاطب من خلاله الشباب، وتساؤلاتهم، وعلاقتهم بالحب وبالحياة العاطفية".

كما أعرب عن شكره للمنظمين على هذه المبادرة، مبرزا أنه "بفضلهم أصبحت السينما أكثر قربا من المواطنين، وأكثر حيوية وانفتاحا، وهذه مبادرة مهمة في خدمة الثقافة".

ويستهدف "عيد السينما" جمهورا عريضا يضم الطلبة، الأسر، الهواة والمهنيين، حيث يهدف هذا الحدث السينمائي إلى خلق لحظات للتقاسم بين الأجيال، وتغذية الحوار الثقافي، والاحتفال جماعيا بحب السينما.

وبدعم من قاعات السينما الشريكة، تجدد هذه المبادرة التأكيد على التزام المغرب بنشر الثقافة السينمائية وتثمينها، حيث توحد مختلف الفاعلين في القطاع – من مؤسسات وموزعين ومهنيين – حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز مكانة السينما وجعلها رافعة ثقافية قادرة على ملامسة جميع الشرائح المجتمعية.

وفي إطار هذه الدورة الثانية، ستنظم جمعية "يد نجمة"، الشريك في هذه التظاهرة، خرجات سينمائية لفائدة الأطفال المنحدرين من أوساط هشة بمختلف جهات المملكة.

وستمكن هذه المبادرة العديد من الأطفال من خوض تجربة مشاهدة فيلم لأول مرة داخل القاعات السينمائية، في تجسيد لالتزام هذا الموعد السنوي بتوسيع قاعدة الولوج إلى الثقافة وترسيخ قيم الديمقراطية الثقافية والسينمائية للفن السابع لدى الأجيال الصاعدة.

(ومع: 11 شتنبر 2025)

