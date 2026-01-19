الاثنين 19 يناير 2026

أعلن المركز الجهوي للاستثمار لفاس-مكناس عن تمديد أجل طلب إبداء الاهتمام المتعلق ببرنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة العاملة في المجال السياحي البيئي بالمنتزه الوطني لإفران، إلى غاية 6 فبراير المقبل.

ويهم هذا البرنامج، الذي ت نفذه الشركة المغربية للهندسة السياحية، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمركز الجهوي للاستثمار، ثمانية تجمعات سياحية حول موضوع التجديد تشمل جبل هبري، وميشليفن، وعين اللوح أفنورير، وزاوية واد إفران، ورأس الماء، وغابة الأرز سهب، وخرزوزة، وضاية عوا، وتيمحضيت بقريت.

ويهدف البرنامج إلى تحسين التجربة السياحية للزوار في منطقة إفران، من أجل استقطاب شرائح جديدة من السياح المحليين والدوليين، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي كخط توجيهي أساسي.

ويتعين على حاملي المشاريع الالتزام بإبراز الموارد الحيوانية والنباتية المميزة من خلال أنشطة ترفيهية وإقامات سياحية ضمن المنتزه الوطني لإفران.

وقد حددت الشركة المغربية للهندسة السياحية مجالات التدخل لتشمل التثمين السياحي وتهيئة المناظر الطبيعية (تهيئة ضفاف الأنهار والبحيرات والشلالات، والمعدات والمرافق الحضرية)، وتنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية وذات الصلة بالاستجمام، والتزحلق الصيفي، والكرة المائية، والمسارات المعلقة، وألعاب الأرز، والمطعمة (مطاعم في الهواء الطلق، مناطق للنزهات، إطلالات بانورامية).

ويتعلق الأمر أيضا بالشق المتعلق بتنظيم الفعاليات، وإطلاق جيل جديد من الإقامات السياحية البيئية (أكواخ على الأشجار، نزل عائمة، نزل حجرية).

ويشترط على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الراغبين في تطوير نشاط إقامة أو ترفيه سياحي بيئي، امتلاك تكوين أو خبرة مهنية في المجال السياحي، وتقديم مشروع متوافق مع نماذج المشاريع المستهدفة أو ما يعادلها.

ويستهدف برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في القطاع السياحي البيئي مرافقة نحو عشرين حاملا للمشاريع في إنشاء مشاريعهم أو تطويرها عبر دعم تقني، إلى جانب تمويل يصل إلى 500 ألف درهم كمنحة.

(ومع: 19 يناير 2025)