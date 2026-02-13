الجمعة 13 فبراير 2026

جرى يوم الخميس 12 فبراير بالجماعة الترابية تناقوب، بإقليم شفشاون، إطلاق حملات طبية متنقلة ومتعددة الاختصاصات من أجل تعزيز التغطية الصحية والخدمات الطبية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية.

وحطت القافلة الطبية، المنظمة بمبادرة من المنطقة الصحية لشفشاون بتعاون مع مستشفى محمد الخامس وبشراكة مع جمعية أطباء الصحة العمومية وتحت إشراف عمالة إقليم شفشاون، في محطتها الأولى بجماعة تناقوب، ثم ستنتقل إلى باب تازة (الجمعة 13 فبراير) فقرية أولاسن بجماعة أونان (17 فبراير) وجماعة تمروت (20 فبراير).

وتشمل هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية تقديم خدمات في الطب العام وطب النساء والتوليد وأمراض الغدد والسكري والضغط الدموي وأمراض القلب والشرايين والروماتيزم وطب الأمراض النفسية، إلى جانب تقديم فحوصات بالصدى واستشارات طبية وتقديم أدوية مجانية.

بالمركز متعدد الاختصاصات بجماعة تناقوب، سهر طاقم طبي وتمريضي بنشاط على إجراء الفحوصات السريرية، سواء عبر الاستشارات المباشرة أو عبر أجهزة طبية متقدمة لفائدة ساكنة مجموعة من الدواوير المتضررة بسبب السيول وانجرافات التربة، ولاسيما دوار "أغبالو" الذي شهد انهيار عدة منازل خلال الأيام الماضية.

نساء وشيوخ وأطفال، بعضهم من نزلاء مركز الإيواء المؤقت المقام في دار الطالب والطالبة المجاورة، أقبلوا على الأطر الطبية بحثا عن الرعاية الصحية وعن الدعم النفسي، لاسيما وأن تضرر مقاطع من الطريق التي تربط الجماعة بمدينة شفشاون زاد من عزلة المنطقة.

وأكدت رئيسة المنطقة الصحية لشفشاون، سارة هند جعفر، أن هذه الحملة الطبية متعددة الاختصاصات جاءت من أجل تقريب الخدمات الصحية من الساكنة الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة التي عرفها إقليم شفشاون، مبرزة أنها تجري في ظروف جيدة بفضل التعاون الوثيق مع عمالة الإقليم ومع السلطات المحلية.

وقالت المسؤولة الطبية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن القافلة، التي تضم أطباء وممرضين من مختلف التخصصات، تشمل خدمات في طب الروماتيزم وطب الأطفال وطب القلب والشرايين والغدد والسكري، إلى جانب تمكين المتضررين من الاستفادة من فحوصات طبية عامة ومنحهم الأدوية الملائمة مجانا، مشددة على أن الحملة أولت أيضا عناية خاصة للطب النفسي بالنظر إلى حاجة المتضررين إلى مواكبة نفسية عن كثب لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

وأوضحت أن القافلة تستهدف في يومها الأول عدة دواوير بجماعة تناقوب، ومن بينها دوار "أغبالو" الذي عرف مؤخرا انهيار عدة منازل، مبرزة أن القافلة ستنتقل إلى جماعات أخرى شهدت بدورها تداعيات الاضطرابات الجوية.

من جهته، أكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم شفشاون، سعيد الخاديري، أنه في إطار مواكبة الأسر التي تم إجلاؤها من دوار أغبالو والدواوير المتضررة من الانهيارات الأرضية، تم تنظيم هذه المحطة الأولى من القافلة الطبية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنطقة الصحية لشفشاون، من أجل تقديم المواكبة النفسية والطبية متعددة الاختصاصات للأسر المتضررة والتخفيف عنهم.

وأشار إلى أن القافلة تولي أيضا عناية خاصة للنساء الحوامل، حيث يتم إجراء الفحص بالصدى وتتبع الحمل، مذكرا بأنه تم التكفل، بمدينة شفشاون، ب 68 امرأة حامل، حصلن على الإيواء والغذاء والرعاية الطبية المنتظمة.

وشدد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإشراف من عمالة إقليم شفشاون، تقوم بعمل جبار خلال هذه الظروف الاستثنائية، سواء من حيث إيواء الساكنة التي يتم إجلاؤها من الدواوير المتضررة، أو تقديم المواكبة النفسية والصحية للأسر.

في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، ثمن عدد من المستفيدين هذه المبادرة التي جاءت في وقت مناسب لتقريب الرعاية الطبية من الساكنة المتضررة، لاسيما بعد الأضرار التي أصابت الشبكة الطرقية وحدت من تنقلهم، إلى جانب اشتمالها على المواكبة النفسية للتخفيف من وطأة الأحداث التي شهدتها بعض القرى.

(ومع: 13 فبراير 2026)