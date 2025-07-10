الخميس 10 يوليو 2025

تنظم المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق، حملة تحسيسية بمخاطر لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وسبل الوقاية منها ومكافحتها.

وذكر بلاغ للمديرية أن هذه الحملة تأتي تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتفاديا لتزايد حالات لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وفي إطار انخراطها في الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت شعار "لنحمي أنفسنا من تسممات الأفاعي والعقارب".

وتشمل هذه الحملة أنشطة توعوية ميدانية موجهة خصيصا للساكنة، لاسيما في المناطق القروية الأكثر عرضة لهذه الأخطار، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعوية محلية لفائدة المواطنين، وتوزيع دلائل ونشرات تحسيسية، مع تقديم النصائح الضرورية حول الوقاية والتكفل السريع بالمصابين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تقليص المخاطر وحماية الصحة العامة.

وتندرج هذه الأنشطة، بحسب المديرية، في إطار استراتيجية وطنية متعددة المحاور تعتمدها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتشمل حملات ميدانية للتوعية والتحسيس، وتوزيع دلائل وملصقات إرشادية، وتحسين التكفل العلاجي عبر تصنيف الحالات حسب درجة الخطورة وتوجيهها بسرعة إلى المصالح المختصة.

كما تركز الاستراتيجية على تعزيز التكوين المستمر لمهنيي الصحة لضمان استجابة علاجية فعالة وموحدة بمختلف الجهات، إضافة إلى دعم النقل الطبي الاستعجالي، خاصة في المناطق القروية، من خلال توفير سيارات إسعاف مجهزة وملائمة للتضاريس الصعبة.

وتدعو المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق، وفق البلاغ ذاته، عموم المواطنات والمواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية، إلى ضرورة اتباع التدابير الوقائية البسيطة لتفادي هذه المخاطر، والتوجه الفوري إلى أقرب مؤسسة صحية عند الإصابة، وتجنب الممارسات التقليدية التي قد تزيد الوضع سوءا، مع إمكانية الاتصال بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية عبر الرقم الاقتصادي 0801000180، المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

(ومع: 10 يوليوز 2025)